Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.22 6 10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»

сегодня, 14:33

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью на заседании суда, в котором рассматривается вопрос о продлении его ареста.

Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?

Адвокат Кирилла настаивает на том, чтобы его подзащитного отпустили.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
   491 / 760
сегодня в 15:43
Егэ сдал мозгов не прибавилось.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   119 / 760
сегодня в 15:33
Чего это мажор расплакался? Десятка ему не помешает.
LOpp
LOpp
   10 / 760
сегодня в 15:30
объясните этому клоуну, что уголовная ответственность в этой стране наступает с 14 лет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   106 / 760
сегодня в 15:29
Маминькин сынок.В его годы становились героями Советского Союза или несколько раз отсидевшими уголовными преступниками.Не он виноват в том,что он говорит а те кто его воспитывают маминькин сынком,в том числе и его брат.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   192 / 760
сегодня в 15:25
в 19 лет парни твоего возраста по ночам работают, а днем на учебу ходят в универ или техникум или плац сапогами давят. А ты всего лишь ублюдочный мажор, который вообще никакого снисхождения не заслуживает
Озеров
Озеров
   94 / 760
сегодня в 15:11
19 лет)))

Как давно это было(((

Я отработал уже две навигации во флоте

Закончил Техникум

Поступил в Академию..........

А Кокорина маленького только от сиськи оторвали.

Пожалейте малыша.
Caniggia
Caniggia
   38 / 760
сегодня в 15:06
19 лет, совсем грудничок ещё! За что, люди?
ekliziast
ekliziast ответил Болот Сарбанов
   265 / 760
сегодня в 15:04
Ну чего издеваться над ним, прямо в зале суда ремня ему, и отпустить.
Лучше в камеру, опустить и на зону. Может ума прибавится.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   551 / 760
сегодня в 15:02
Конченный
Верг
Верг
   322 / 760
сегодня в 15:02
кого кого, а вот этого петушка надо переправлять уже в тюрячку к большому бобу в пользование
161регион
161регион
   78 / 760
сегодня в 15:01
Гопота ты мажорная....посиди подумай
Vave666
Vave666
   456 / 760
сегодня в 14:58
Боюсь если я бы этого мажористого петушочка встретил и дал ему стулом, меня упекли бы на пару лет! Но боюсь эта ситуация не научит разуму мелкого кокошу
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   231 / 760
сегодня в 14:57
Ну чего издеваться над ним, прямо в зале суда ремня ему, и отпустить.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   255 / 760
сегодня в 14:55
И ещё, Кирилл, расскажи про возраст преступников убитому инвалиду из Свердловской области. По твоей логике, этих дегенератов отпустить надо, они же и ЕГЭ даже ещё не сдали.
удав
удав
   129 / 760
сегодня в 14:54
насмешил=)некоторым в 13лет человека убить или покалечить ничего не стоит)
морозз
морозз
   136 / 760
сегодня в 14:52
Видел я, как этот молодой юноша... бил исподтишка представителя Власти в челюсть! Одни учатся на чужих ошибках а другие на своих...круговорот ошибок в природе! ЕГЭ не панацея от тюрьмы!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   255 / 760
сегодня в 14:51
Онижэдети!
Пипец логика! А что, в 19 лет нельзя быть преступником? Офигеть, а уголовный кодекс об этом знает?
Аксинья
Аксинья
   134 / 760
сегодня в 14:50
Я в 19 лет уже с утра ловил нарушителей границы, а вечером после допроса расстреливал их за баней...А ты все как в детском саде...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   359 / 760
сегодня в 14:49
"Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет!"

Ахахах, под столом, как говорится. С каких пор инфантильность является оправданием?
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 760
сегодня в 14:48
Подруга Аланы Мамаевой тайком щелкнула Павла на телефон. Тот улыбнулся. Отец Протасовицкого перекинулся с сыном парой слов. Кирилл улыбнулся маме. Вообще у всех неплохое настроение. Но общение прервал лай полицейской собаки.
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Перерыв, суд удалился ......залог наверно пересчитывают!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 760
сегодня в 14:45
Мораль:
"Кто сдал ЕГЭ, того сажать нельзя"!!!
serh62
serh62 ответил Литейный 4
   168 / 760
сегодня в 14:45
Ты Кирюша не преступник, ты Кирюша мажор. Гыгыгы
согласен....своим поведением и отношением к людям, он стоит наравне с теми кого называют золотой молодежью. не очень умными, и плюющим на закон и других людей.....
Лакшери
Лакшери
   35 / 760
сегодня в 14:41
потрошитель
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 760
сегодня в 14:39
Ты Кирюша не преступник, ты Кирюша мажор. Гыгыгы
Egorium
Egorium
   117 / 760
сегодня в 14:36
Некоторые еще раньше начинают, ничего сидят.
drug01
drug01
   91 / 760
сегодня в 14:35
А ведь ты уже не мальчик!!!!!
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