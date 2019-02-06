Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»

сегодня, 14:33

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью на заседании суда, в котором рассматривается вопрос о продлении его ареста.

Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?

Адвокат Кирилла настаивает на том, чтобы его подзащитного отпустили.