Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью на заседании суда, в котором рассматривается вопрос о продлении его ареста.
Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?
Адвокат Кирилла настаивает на том, чтобы его подзащитного отпустили.
Как давно это было(((
Я отработал уже две навигации во флоте
Закончил Техникум
Поступил в Академию..........
А Кокорина маленького только от сиськи оторвали.
Пожалейте малыша.
Как давно это было(((
Я отработал уже две навигации во флоте
Закончил Техникум
Поступил в Академию..........
А Кокорина маленького только от сиськи оторвали.
Пожалейте малыша.
Пипец логика! А что, в 19 лет нельзя быть преступником? Офигеть, а уголовный кодекс об этом знает?
Пипец логика! А что, в 19 лет нельзя быть преступником? Офигеть, а уголовный кодекс об этом знает?
Ахахах, под столом, как говорится. С каких пор инфантильность является оправданием?
Ахахах, под столом, как говорится. С каких пор инфантильность является оправданием?
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Перерыв, суд удалился ......залог наверно пересчитывают!!!
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Перерыв, суд удалился ......залог наверно пересчитывают!!!
"Кто сдал ЕГЭ, того сажать нельзя"!!!
"Кто сдал ЕГЭ, того сажать нельзя"!!!