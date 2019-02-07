Дюков: «Лимит на легионеров создаёт дополнительные расходы для клубов»

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно изменить.

Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что мы очень много времени уделяли теме лимита. Раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так.

Вопрос лимита – важный, его нужно обсуждать. Мнения будут разные. Кто-то приведёт примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, напомнит, сколько футболистов мы потеряли, потому что они получили незаслуженно большие деньги. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать в другие чемпионаты, что было бы важно для сборной России. Я не призываю всех взять и уехать. Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определённая польза и для сборной.

Считаю, лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17», и принять решение в ходе дискуссии. Но я бы предложил сконцентрироваться в первую очередь на развитии детско-юношеского футбола. Вот там прогресс и развитие российского футбола.