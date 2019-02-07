Дюков: «Лимит на легионеров создаёт дополнительные расходы для клубов»

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно изменить.
Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что мы очень много времени уделяли теме лимита. Раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так.
Вопрос лимита – важный, его нужно обсуждать. Мнения будут разные. Кто-то приведёт примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, напомнит, сколько футболистов мы потеряли, потому что они получили незаслуженно большие деньги. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать в другие чемпионаты, что было бы важно для сборной России. Я не призываю всех взять и уехать. Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определённая польза и для сборной.
Считаю, лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17», и принять решение в ходе дискуссии. Но я бы предложил сконцентрироваться в первую очередь на развитии детско-юношеского футбола. Вот там прогресс и развитие российского футбола.
чтобы люди понимали с кем имеют и будут иметь дело.
чтобы люди понимали с кем имеют и будут иметь дело.
Так понятнее тебе?
Так понятнее тебе?
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
Постарался ) И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...
Которые мусорят соккер, почем-то люди стараются абстрагироваться
от того, что в их адрес летит непотребного вместо того, чтобы обратиться
с тем же предложение к модерации раз и навсегда избавиться от таких новичков
и безжизненных и пустых троллей, избавиться от провокаций и полоскания чужого белья.
Вазгену совет : вместо того, чтобы по межнациональному признаку делать предложения,
которые в итоге ни к чему не приведут, т.к. это уже пройдено три года назад и успехов
в этом нет и не будет, лучше бы друганам тролликам дал рекомендации по поводу провокаций и гнилого троллинга на сокере, глядишь и меньше с...чей было бы.
А то замечая соринку у одних, и не видя при этом бревна в коллегах троллях,
как то двойными стандартами это отдает . ...Тем боле что, с подобными рацухами
надо обращаться полностью безгрешным на соккере людям, таким как например,
тот же Спартак Адекват, т.е.юзерам с непогрешимой репутацией, в виду того,
что , Вазген, ни я , ни ты этим точно похвастать не можем. А к подобным как
Алексей Адекват вопросов не будет, ибо подобные люди ни с кем ни в контрах.НИ С КЕМ !
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
Постарался ) И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...
Которые мусорят соккер, почем-то люди стараются абстрагироваться
от того, что в их адрес летит непотребного вместо того, чтобы обратиться
с тем же предложение к модерации раз и навсегда избавиться от таких новичков
и безжизненных и пустых троллей, избавиться от провокаций и полоскания чужого белья.
Вазгену совет : вместо того, чтобы по межнациональному признаку делать предложения,
которые в итоге ни к чему не приведут, т.к. это уже пройдено три года назад и успехов
в этом нет и не будет, лучше бы друганам тролликам дал рекомендации по поводу провокаций и гнилого троллинга на сокере, глядишь и меньше с...чей было бы.
А то замечая соринку у одних, и не видя при этом бревна в коллегах троллях,
как то двойными стандартами это отдает . ...Тем боле что, с подобными рацухами
надо обращаться полностью безгрешным на соккере людям, таким как например,
тот же Спартак Адекват, т.е.юзерам с непогрешимой репутацией, в виду того,
что , Вазген, ни я , ни ты этим точно похвастать не можем. А к подобным как
Алексей Адекват вопросов не будет, ибо подобные люди ни с кем ни в контрах.НИ С КЕМ !
как Наказ кандидату на пост президента РФС Александру Дюкову
как Наказ кандидату на пост президента РФС Александру Дюкову
Пока у вас 2
Но лиха беда начало.
Пока у вас 2
Но лиха беда начало.
Неужели трудно просто попробовать?
Да-да,нет-нет.
Неужели трудно просто попробовать?
Да-да,нет-нет.