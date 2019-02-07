Дюков: «Лимит на легионеров создаёт дополнительные расходы для клубов»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 3.9 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.95 3.45 3.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 72’ Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.2 3.3 3
14:00 39’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Дюков: «Лимит на легионеров создаёт дополнительные расходы для клубов»

сегодня, 13:41

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно изменить.

Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что мы очень много времени уделяли теме лимита. Раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так. 

Вопрос лимита – важный, его нужно обсуждать. Мнения будут разные. Кто-то приведёт примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, напомнит, сколько футболистов мы потеряли, потому что они получили незаслуженно большие деньги. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать в другие чемпионаты, что было бы важно для сборной России. Я не призываю всех взять и уехать. Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определённая польза и для сборной. 

Считаю, лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17», и принять решение в ходе дискуссии. Но я бы предложил сконцентрироваться в первую очередь на развитии детско-юношеского футбола. Вот там прогресс и развитие российского футбола.

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Озеров
Озеров ответил Беланов
   59 / 762
сегодня в 14:33
У тебя горячечный бред. Да - и Байкал мне не "друган", звени бубенцами ещё. Или ты про Озерова? Этот да - мог настучать и подтереть за собой
Мата побольше мата фанерный
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 762
сегодня в 14:31
Комбаров с Глушаковым вздрогнули!!!
Беланов
Беланов ответил Озеров
сегодня в 14:29
Байкал друган твой вложил тебя модерам. Так понятнее тебе?
    Port-Petrovsk007
    Port-Petrovsk007 ответил Беланов
       505 / 762
    сегодня в 14:28
    Ты либо целью задался - пожалиться в каждой теме как тебя кто-то там забанил?
    Жалятся в модерской, я уже постфактум написал,
    чтобы люди понимали с кем имеют и будут иметь дело.
    Озеров
    Озеров ответил Беланов
       59 / 762
    сегодня в 14:26
    Попытайся более осознанно писать
    Байкал друган твой вложил тебя модерам.

    Так понятнее тебе?
    Беланов
    Беланов ответил Озеров
    сегодня в 14:23
    Тебя кстати тот же солнце вложил, только пост подтер как обычно делает всем известный житель иркутской области
    Попытайся более осознанно писать
    Озеров
    Озеров ответил Беланов
       59 / 762
    сегодня в 14:21
    Ты либо целью задался - пожалиться в каждой теме как тебя кто-то там забанил?
    Тебя кстати тот же солнце вложил, только пост подтер как обычно делает всем известный житель иркутской области
    cska plus
    cska plus
       16 / 762
    сегодня в 14:21
    Самое дельное в словах дюкова это развивать ДЮСШ.
    mihaluch
    mihaluch
       107 / 762
    сегодня в 14:20
    Убрать лимит на легионеров и ввести лимит на зарплату(кроме футболистов добившихся выдающихся достижений).
    Беланов
    Беланов ответил Port-Petrovsk007
    сегодня в 14:18
    Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА Звезда по имени Солнце Сегодня 11:54 Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах. И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают. NAZAR 007 [Best ] Сегодня 10:57 Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите, чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки ) Постарался ) И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? ) Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли... Которые мусорят соккер, почем-то люди стараются абстрагироваться от того, что в их адрес летит непотребного вместо того, чтобы обратиться с тем же предложение к модерации раз и навсегда избавиться от таких новичков и безжизненных и пустых троллей, избавиться от провокаций и полоскания чужого белья. Вазгену совет : вместо того, чтобы по межнациональному признаку делать предложения, которые в итоге ни к чему не приведут, т.к. это уже пройдено три года назад и успехов в этом нет и не будет, лучше бы друганам тролликам дал рекомендации по поводу провокаций и гнилого троллинга на сокере, глядишь и меньше с...чей было бы. А то замечая соринку у одних, и не видя при этом бревна в коллегах троллях, как то двойными стандартами это отдает . ...Тем боле что, с подобными рацухами надо обращаться полностью безгрешным на соккере людям, таким как например, тот же Спартак Адекват, т.е.юзерам с непогрешимой репутацией, в виду того, что , Вазген, ни я , ни ты этим точно похвастать не можем. А к подобным как Алексей Адекват вопросов не будет, ибо подобные люди ни с кем ни в контрах.НИ С КЕМ !
    Ты либо целью задался - пожалиться в каждой теме как тебя кто-то там забанил?
    Port-Petrovsk007
    Port-Petrovsk007
       505 / 762
    сегодня в 14:05
    Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
    Звезда по имени Солнце
    Сегодня 11:54
    Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
    И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.


    NAZAR 007 [Best ]
    Сегодня 10:57
    Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
    чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
    ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья

    Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
    Постарался ) И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
    Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...
    Которые мусорят соккер, почем-то люди стараются абстрагироваться
    от того, что в их адрес летит непотребного вместо того, чтобы обратиться
    с тем же предложение к модерации раз и навсегда избавиться от таких новичков
    и безжизненных и пустых троллей, избавиться от провокаций и полоскания чужого белья.


    Вазгену совет : вместо того, чтобы по межнациональному признаку делать предложения,
    которые в итоге ни к чему не приведут, т.к. это уже пройдено три года назад и успехов
    в этом нет и не будет, лучше бы друганам тролликам дал рекомендации по поводу провокаций и гнилого троллинга на сокере, глядишь и меньше с...чей было бы.
    А то замечая соринку у одних, и не видя при этом бревна в коллегах троллях,
    как то двойными стандартами это отдает . ...Тем боле что, с подобными рацухами
    надо обращаться полностью безгрешным на соккере людям, таким как например,
    тот же Спартак Адекват, т.е.юзерам с непогрешимой репутацией, в виду того,
    что , Вазген, ни я , ни ты этим точно похвастать не можем. А к подобным как
    Алексей Адекват вопросов не будет, ибо подобные люди ни с кем ни в контрах.НИ С КЕМ !
    ошалевший
    ошалевший ответил ПерекатиПоле
       214 / 762
    сегодня в 14:02
    Я ничего против схемы 10+15 не имею, но напоминаю, что придумал её Федун. Потом в год юбилея Симоняна, в випке закрывашки, весь сезон отвлекал Мудько от подкупа судей разговорами о необходимости смены лимита. Скорей всего спартаку это не поможет и прощальный матч в РПЛ они сыграют с 10 зулусами и одним натурализованным зулусом в составе, другим же приличным клубам данное нововведение пойдёт на пользу.
    своих зулусов уже считайте,тем более их количество растёт каждый год
    ermak6848
    ermak6848
       108 / 762
    сегодня в 14:02
    своих надо " растить " и подпитывать детско - юношеские школы
    как Наказ кандидату на пост президента РФС Александру Дюкову
    Морозовский
    Морозовский ответил Литейный 4
       15 / 762
    сегодня в 14:01
    Лимит на легионеров плодит мажоров от футбола.
    А вы стеной стоите, защищая этих мажоров!
    STVA 1
    STVA 1
       95 / 762
    сегодня в 13:59
    Слова умные , да будет ли толк от этих слов!
    Озеров
    Озеров ответил ПерекатиПоле
       59 / 762
    сегодня в 13:57
    Я ничего против схемы 10+15 не имею, но напоминаю, что придумал её Федун. Потом в год юбилея Симоняна, в випке закрывашки, весь сезон отвлекал Мудько от подкупа судей разговорами о необходимости смены лимита. Скорей всего спартаку это не поможет и прощальный матч в РПЛ они сыграют с 10 зулусами и одним натурализованным зулусом в составе, другим же приличным клубам данное нововведение пойдёт на пользу.
    А что вы собираетесь делать со своими зулусами?

    Пока у вас 2

    Но лиха беда начало.
    Grabovsky
    Grabovsky
       619 / 762
    сегодня в 13:57
    10-15 оптимальный вариант.
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 762
    сегодня в 13:54
    Лимит на легионеров плодит мажоров от футбола.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       63 / 762
    сегодня в 13:54
    Я ничего против схемы 10+15 не имею, но напоминаю, что придумал её Федун. Потом в год юбилея Симоняна, в випке закрывашки, весь сезон отвлекал Мудько от подкупа судей разговорами о необходимости смены лимита. Скорей всего спартаку это не поможет и прощальный матч в РПЛ они сыграют с 10 зулусами и одним натурализованным зулусом в составе, другим же приличным клубам данное нововведение пойдёт на пользу.
    Морозовский
    Морозовский ответил ЦСКА Москва навсегда
       15 / 762
    сегодня в 13:54
    Убрать лимит! Даешь 11 негров в стартовом составе пищевика!
    И 11 аргентосов в лазурятнике! Тогда все лучшие россияне окажутся в конюшне!
    Garrincha58
    Garrincha58
       435 / 762
    сегодня в 13:52
    только лимит заставляет во многих наших скажем ведущих клубах держать игроков которых при отмене лимита бы просто там не было и такие как Ерохин или Дзюба играли бы в УРАЛе или Арсенале Амкаре а Смольников бы вообще играл в ФНЛ разве можно с такими игроками выиграть ЧР или ЛЕ скорее с ними можно вылететь в ФНЛ
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       51 / 762
    сегодня в 13:50
    Разговоров уже который год...
    Неужели трудно просто попробовать?
    Да-да,нет-нет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       17 / 762
    сегодня в 13:48
    10+15
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда
       2 / 762
    сегодня в 13:47
    Убрать лимит! Даешь 11 негров в стартовом составе пищевика!
    За адекватность
    За адекватность
       169 / 762
    сегодня в 13:46
    Ну тут, как говорится сколько людей, столько мнений будет. Как по мне «10+15» очень хороший вариант.
    Venegant
    Venegant
       470 / 762
    сегодня в 13:46
    Что? Я слышу разумные слова от футбоьлного чиновника. Да ну не может быть! В кои то веки займутся детским футболом. В добрый путь!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       17 / 762
    сегодня в 13:45
    В топку лимит......
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