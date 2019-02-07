Сорокин: «УЕФА хочет, чтобы в России появилась система VAR»

Член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что УЕФА двигается в сторону внедрения VAR.
После заседания исполкома стало очевидно, что одно из направлений, на которое УЕФА будет обращать особое внимание, - внедрение VAR. В России в том числе, это было подчеркнуто. Планируется, что будет развернута медийная кампания по разъяснению, что такое VAR, в том числе и в российских СМИ. УЕФА идет планомерно и системно в сторону внедрения VAR.
цска с зенитом будут тогда бороться за выживание с Енисеем
Судьи вообще без денег останутся.
цска с зенитом будут тогда бороться за выживание с Енисеем
Судьи вообще без денег останутся.