Сорокин: «УЕФА хочет, чтобы в России появилась система VAR»

Член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что УЕФА двигается в сторону внедрения VAR .

После заседания исполкома стало очевидно, что одно из направлений, на которое УЕФА будет обращать особое внимание, - внедрение VAR . В России в том числе, это было подчеркнуто. Планируется, что будет развернута медийная кампания по разъяснению, что такое VAR , в том числе и в российских СМИ . УЕФА идет планомерно и системно в сторону внедрения VAR .