УЕФА продолжит наказывать клубы за нарушение финансового fair play

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что организация будет вводить санкции против клубов, нарушающих правила финансового fair play.
Я не говорю про ПСЖ или «Манчестер Сити» конкретно. Я уже говорил, что любой клуб, который будет нарушать регламенты, в том числе финансового fair play, будет подвергаться санкциям. Не со стороны меня, президента УЕФА, а со стороны специальных органов.
Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают.