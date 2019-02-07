УЕФА продолжит наказывать клубы за нарушение финансового fair play

сегодня, 18:34

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что организация будет вводить санкции против клубов, нарушающих правила финансового fair play.

Я не говорю про ПСЖ или «Манчестер Сити» конкретно. Я уже говорил, что любой клуб, который будет нарушать регламенты, в том числе финансового fair play, будет подвергаться санкциям. Не со стороны меня, президента УЕФА , а со стороны специальных органов.