Сорокин: «У УЕФА нет претензий к России по подготовке к Евро-2020»

Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года («Россия-2020») Алексей Сорокин рассказал, что у УЕФА нет претензий к России в плане подготовки к Евро.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии турнира и четвертьфинал.

К исполкому УЕФА была сделана короткая презентация - все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного - в Бухаресте. Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа.

О России отметили, что все идет нормально, претензий нет.