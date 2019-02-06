Сорокин: «У УЕФА нет претензий к России по подготовке к Евро-2020»

Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года («Россия-2020») Алексей Сорокин рассказал, что у УЕФА нет претензий к России в плане подготовки к Евро.
Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии турнира и четвертьфинал.
К исполкому УЕФА была сделана короткая презентация - все страны двигаются, все стадионы готовы, кроме одного - в Бухаресте. Вообще, подготовка всех стран идет на хорошем уровне, отмечен хороший прогресс по транспортным концепциям. Этим летом будет запущена волонтерская программа и билетная программа.
О России отметили, что все идет нормально, претензий нет.
Не давно провели ЧМ на высшем уровне. Думаю Питер готов больше чем остальные города в Европе.
Не давно провели ЧМ на высшем уровне. Думаю Питер готов больше чем остальные города в Европе.