Анохин: «У РФС и УЕФА добрые и правильные отношения»

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал о сотрудничестве организации с УЕФА.
Завтра состоятся выборы президента УЕФА. Единственным кандидатом является действующий глава Александер Чеферин.
Всем понятно, что Чеферин останется президентом УЕФА на следующий срок. Как человек, который постоянно ведет работу с этой организацией, могу сказать, что у нас очень плодотворное сотрудничество. С УЕФА у РФС добрые и правильные отношения. Мы участвуем во всех их программах, чего пока не скажешь о ФИФА. Однако надеюсь, что и с международной федерацией футбола наши отношения будут развиваться.