Стало известно, кто представит Россию на конгрессе УЕФА в Риме

сегодня, 12:23

В пресс-службе РФС сообщили, кто представит Россию на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Риме. Это будут исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алаев и заместитель генерального директора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина.

Очередной конгресс УЕФА пройдет в Италии в четверг.