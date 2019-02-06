Стало известно, кто представит Россию на конгрессе УЕФА в Риме

В пресс-службе РФС сообщили, кто представит Россию на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Риме. Это будут исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алаев и заместитель генерального директора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина.
Очередной конгресс УЕФА пройдет в Италии в четверг.
Напомним, в декабре исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего еврокубка в цикле 2021-2024 годов.
Опять вкушать пустые речи?
Есть классные места у нас в Сибири,
А балаболам можно болт на плечи..:))
Опять вкушать пустые речи?
Есть классные места у нас в Сибири,
А балаболам можно болт на плечи..:))