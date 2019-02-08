«Уфа» расторгла контракт с Абдулавовым

сегодня, 17:58

«Уфа» объявила о расторжении контракта с нападающим Исламнуром Абдулавовым.

В начале 2018 года уфимцы отдали футболиста «Томи» на правах аренды, в июне 24-летний форвард перешел в «Ротор», за который в 21 матче забил три гола.