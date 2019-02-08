Джанаев покинул «Рубин»

сегодня, 14:36

Голкипер Сослан Джанаев завершил сотрудничество с «Рубином».

Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Всего за казанцев он провел 23 матча, 8 из которых отстоял «на ноль». Джанаев был признан лучшим игроком «Рубина» в прошлом сезоне.