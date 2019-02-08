Джанаев покинул «Рубин»

Голкипер Сослан Джанаев завершил сотрудничество с «Рубином».
Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Всего за казанцев он провел 23 матча, 8 из которых отстоял «на ноль». Джанаев был признан лучшим игроком «Рубина» в прошлом сезоне.
Творил, что мог, звёзд с неба не хватал,
Настало время и сигнал разрыва - послан,
Не загубить бы свой былой потенциал...
Творил, что мог, звёзд с неба не хватал,
Настало время и сигнал разрыва - послан,
Не загубить бы свой былой потенциал...
Хотя, объективно, Джанаеву бы сейчас в Ростов вернуться и играть постоянно.
Хотя, объективно, Джанаеву бы сейчас в Ростов вернуться и играть постоянно.