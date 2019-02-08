«Нант» продает билеты по 9 евро. Под 9-м номером играл погибший Сала

сегодня, 19:36

Болельщики «Нанта» смогут попасть на ближайший домашний матч команды против «Нима» за 9 евро. Таким образом клуб почтит память погибшего нападающего Эмилиано Салы, игравшего в команде под 9-м номером.

Напомним, спасатели только через две недели смогли найти на дне Ла-Манша обломки самолета, на котором летел футболист для завершения трансфера в «Кардифф». После трагедии «Нант» вывел из обращения 9-й номер.