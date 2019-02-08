«Зенит» перед матчем с «Фенербахче» одолел норвежский «Сарпсборг»

сегодня, 19:48

«Зенит» в контрольном поединке на сборах в Испании одержал победу над норвежским «Сарпсборгом».

«Сарпсборг» - «Зенит» 1:2 (0:1)

Голы: Набиуллин 2, Ригони 64

Состав «Зенита» на первый тайм: Лунёв, Набиуллин, Ракицкий, Иванович, Смольников, Маркизио, Барриос, Мусаев, Мак, Дриусси, Дзюба

Состав «Зенита» на второй тайм: Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Анюков, Воробьев, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный, Ригони

Напомним, ранее вничью с «Сарпсборгом» сыграл московский ЦСКА (3:3).

Больше товарищеских матчей у «Зенита» не запланировано. 12 февраля «сине-бело-голубым» предстоит выездная встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».