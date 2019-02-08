«Зенит» перед матчем с «Фенербахче» одолел норвежский «Сарпсборг»

«Зенит» в контрольном поединке на сборах в Испании одержал победу над норвежским «Сарпсборгом».
«Сарпсборг» - «Зенит» 1:2 (0:1)
Голы: Набиуллин 2, Ригони 64
Состав «Зенита» на первый тайм: Лунёв, Набиуллин, Ракицкий, Иванович, Смольников, Маркизио, Барриос, Мусаев, Мак, Дриусси, Дзюба
Состав «Зенита» на второй тайм: Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Анюков, Воробьев, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный, Ригони
Напомним, ранее вничью с «Сарпсборгом» сыграл московский ЦСКА (3:3).
Больше товарищеских матчей у «Зенита» не запланировано. 12 февраля «сине-бело-голубым» предстоит выездная встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Глорь дальше за Сити, значит не к тебе относится коммент )
Глорь дальше за Сити, значит не к тебе относится коммент )
Зенит с победой!!!
Зенит с победой!!!
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Преодолеть и Сарпсборг, и простор,
Любой норвег утоптан будет пылью,
Чтоб вспоминали питерский хардкор..:))
(песня Авиамарш...)
Преодолеть и Сарпсборг, и простор,
Любой норвег утоптан будет пылью,
Чтоб вспоминали питерский хардкор..:))
(песня Авиамарш...)