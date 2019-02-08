«Зенит» перед матчем с «Фенербахче» одолел норвежский «Сарпсборг»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.2 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.8 4.2 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.7 3.7 1.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4.1 3.5 1.9
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.6 3.95 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 0:2 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2 3.45 3.45
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КельнКельн 1:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 26’ Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:1 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 25’ Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.35 2.9 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 10.5 3.5 1.43
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 3.05 1.8 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд 0:0 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.22 6.2 10
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2:1 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг 1:1 Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.4 4.5 1.43
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 67’ Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:2 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 26’ Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 0:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 0:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.75 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.4 2.85 3.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.4 4.15 7.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.85 2.55 3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.7 3.45
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 73’ Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 0:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 72’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.35 2.85 2.3
20:00 72’ Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.45 3.05 2.9
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«Зенит» перед матчем с «Фенербахче» одолел норвежский «Сарпсборг»

сегодня, 19:48
Сарпсборг 08Логотип футбольный клуб Сарпсборг 081 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» в контрольном поединке на сборах в Испании одержал победу над норвежским «Сарпсборгом».

«Сарпсборг» - «Зенит» 1:2 (0:1)
Голы: Набиуллин 2, Ригони 64

Состав «Зенита» на первый тайм: Лунёв, Набиуллин, Ракицкий, Иванович, Смольников, Маркизио, Барриос, Мусаев, Мак, Дриусси, Дзюба

Состав «Зенита» на второй тайм: Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Анюков, Воробьев, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный, Ригони

Напомним, ранее вничью с «Сарпсборгом» сыграл московский ЦСКА (3:3).

Больше товарищеских матчей у «Зенита» не запланировано. 12 февраля «сине-бело-голубым» предстоит выездная встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Заполярный
   50 / 777
сегодня в 21:26
ТАКОЕ СОБЫТИЕ НИ ГРЕХ И ОТМЕТИТЬ. КОГДА ЕЩЕ ТАК ПОВЕЗЕТ.
Неужели от радости, что Зенит победил напьешься? Если так, то приветствую, хотя сомневаюсь. И кстати - как сегодня погода в москве, и в частности в тарасовке?
Заполярный
Заполярный
   166 / 777
сегодня в 21:21
ТАКОЕ СОБЫТИЕ НИ ГРЕХ И ОТМЕТИТЬ. КОГДА ЕЩЕ ТАК ПОВЕЗЕТ.
beefs
beefs
   112 / 777
сегодня в 21:17
Ждем 12-е...
Томас Сойер
Томас Сойер
   454 / 777
сегодня в 21:17
Еще раз пишу..3 у. нужен Дзюба?! Из нападающего Дриусси сделали оруженоцом Дзюбы. И то Заболотный подвижней, чем это дерево. Нападение храмает. Смольников родственник Буратино, вообще кривой епта. Семак ибан, ЛЕ вместо Ригони Кокорина список добавил, ой, тормооооз. Как с такими умами выйграть можно хоть что то?!
Zenit_84
Zenit_84
   65 / 777
сегодня в 21:12
А где Азмун?
oFANATo
oFANATo
   62 / 777
сегодня в 21:10
ПРОИГРАЛ САПСБОРГ А ВСЕМ ОПЯТЬ СТЫДНО ЗА ПУПСИКОВ
la_masia
la_masia
   84 / 777
сегодня в 21:09
Вот 12 и посмеемся)
Caniggia
Caniggia
   37 / 777
сегодня в 21:04
Величайшая, историческая победа Уфы... ой, блин, Зени!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   151 / 777
сегодня в 21:03
Поздравляю Зенит с победой
Palex
Palex ответил Т34
   88 / 777
сегодня в 21:02
Название команды с большой буквы пишется. А как играть с Фенером, разберутся без тебя.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 777
сегодня в 21:02
Зеню с победой!
Т34
Т34
   11 / 777
сегодня в 20:54
Думал зенит посмотрю, все-таки на следующей неделе официальный матч будут играть, а попал на Уфу в лазурной форме. Пусть на меня не обижаются болельщики зенита, но если зенит будет так играть, "фенер" их втопчет в газон. С такой игрой нулевая ничья в Турции будет за счастье. Вот там точно понадобится тактика Уфы периода Семака. Двухэтажный "автобус" и не меньше.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Горожане
   40 / 777
сегодня в 20:51
Твоя РФПЛ никому не интересна!
Так а что сейчас на ветке Зенита завис , раз не интересно ? )
Глорь дальше за Сити, значит не к тебе относится коммент )
Гавроша
Гавроша
   50 / 777
сегодня в 20:51
Не смотрел - ну как там играли? Раз выиграли, то получше коней, а по игре как?

Зенит с победой!!!
STVA 1
STVA 1
   83 / 777
сегодня в 20:49
Матч с Фенером покажет , как готов Зенит!Удачи!
Горожане
Горожане ответил NAZAR 007
   243 / 777
сегодня в 20:48
Зенитонов с победой ! Продолжается ежегодное голосование на звание лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте ! https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Твоя РФПЛ никому не интересна!
Prazdnik
Prazdnik
   393 / 777
сегодня в 20:47
Во втором тайме слегка задремал на диване...... , надеюсь 12 числа игра будет другой, очень надеюсь, давай Зенит ты открываешь этот сезон.
Fleischjager
Fleischjager
   306 / 777
сегодня в 20:47
с победой !
ДСА
ДСА
   75 / 777
сегодня в 20:46
Это не с Люксембургом в ничью играть, тут команда попроще.
leopit
leopit
   269 / 777
сегодня в 20:45
Очередная уверенная победа лидера российского футбола!Тарасовские охотники на капибар смотрят на эту звёздную уверенную игру питерского мэтра футбола и лечат нервы очередными алхимическими составами от Титова и компании!
NAZAR 007
NAZAR 007
   40 / 777
сегодня в 20:45
Зенитонов с победой !

Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
МКС
МКС ответил Семьнуль команда
   206 / 777
сегодня в 20:35
Позорится в еврокубках только спартак, причем всегда по-крупняку и за него всегда стыдно.
Вот 12 и посмотрим
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил 25процентный клоун
   46 / 777
сегодня в 20:33
С большой победй питерцев ,удачи в еврокубках,не опозорьтесь. Мы рвали фенер усилиями Дмитрия Комбарова
Позорится в еврокубках только спартак, причем всегда по-крупняку и за него всегда стыдно.
oncha
oncha
   54 / 777
сегодня в 20:31
Зенит с победой!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   131 / 777
сегодня в 20:19
МАтчи ЛЕ уже меньше чем через неделю, а Зенит просто никакущий
Serg3.12
Serg3.12
   217 / 777
сегодня в 20:18
Фенер дрожит
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил 25процентный клоун
   93 / 777
сегодня в 20:18
Гинер проплатил удаление Деми, а в итоге Спартак Эмери прошёл в группу, а цска позорно вылетел от АИКа.))))
LOpp
LOpp
   7 / 777
сегодня в 20:17
По двум последним матчам Зенита можно сделать вывод, что люксембургские почтальоны сильнее норвежских
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил номер 12
   1 / 777
сегодня в 20:17
О, ты смотрел матч. Что, игры своей команды уже неинтересно смотреть?
Моя команда сегодня не играла, вообще то. Твой вопрос не в тему, абсолютно. Другой разговор если бы я предпочёл игру своей команды игру проекта.
particular
particular
   31 / 777
сегодня в 20:16
Зенит рожден, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть и Сарпсборг, и простор,
Любой норвег утоптан будет пылью,
Чтоб вспоминали питерский хардкор..:))
(песня Авиамарш...)
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