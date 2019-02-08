Айртон: «Нельзя выступать в России и не учить русский язык»

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Поначалу, конечно, было непросто, но благодаря помощи моих бразильских друзей адаптация проходит всё быстрее и увереннее. Я с каждой неделей чувствую себя в команде всё лучше, уже завел друзей в команде. Тренер мне доверяет, ситуация идет в гору.

Из необычного — в первую очередь это температура. Сейчас мы на сборах в Турции, тут не так холодно, как в России. Холод и снег — это немного не моя погода, к ней придется тоже адаптироваться. Внутренне к этому готовлюсь, надеюсь, что погода не помешает мне показать хороший уровень в чемпионате России.

По сравнению с Бразилией ощущается разница в скорости — «Спартак» играет в быстрый футбол с минимальным количеством касаний.

Моим главным учителем русского языка сейчас является Педро Роша — мы с ним одного возраста и больше проводим времени вместе. Он уже говорит немного по-русски, подсказывает некоторые слова. Русский язык непростой, но без знания языка играть в команде не получится. Нельзя выступать в России и не учить русский язык.