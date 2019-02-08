Жамалетдинов: «Неприятно, что меня представили как врага народа»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.2 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 26’  Кьево 0:2  Рома 5.8 4.2 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 28’  Майнц 1:2  Байер 3.9 3.9 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 13’  Дижон 0:0  Марсель 4.1 3.5 1.9
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 28’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.6 3.95 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 0:3 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2 3.45 3.45
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КельнКельн 4:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:2 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.3 4.5 12
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.35 2.9 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.55 2.9 2.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 10.5 3.5 1.43
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 3.05 1.8 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд 0:0 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.22 6.2 10
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2:1 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг 1:1 Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 0:1 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.4 4.5 1.43
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:3 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 7 4 1.48
22:30 27’ Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:0 Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.16 5.9 21
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.25 4.7 22
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 9’ Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 0:0 Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.18 6.1 15
22:45 10’ Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли 0:0 Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1:1 Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.75 2.65
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НансиНанси 0:0 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.4 2.85 3.15
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 0:1 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:1 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.4 4.15 7.5
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1:0 Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.9 2.8 5.2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.85 2.55 3
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 0:0 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.7 3.45
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 0:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 10.5 4.05 1.35
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.7 3.5 5.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:2 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 3.25 2.7 2.55
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Жамалетдинов: «Неприятно, что меня представили как врага народа»

сегодня, 21:42

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, перешедший в «Лех» на правах аренды, заявил, что его слова исказили. В недавнем интервью польским СМИ игрок нелестно отзывался о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком и бывших защитниках команды, братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче.

Я не ожидал такой реакции на моё интервью. Неприятно, что меня представили как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моём месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всё было не так, как преподнесли.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   41 / 775
сегодня в 22:58
Просто человек живёт футболом, разбирается в нём куда лучше всяких Слудских и Гинеров
В какой он футбол играет? Мини?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Kuprin
   36 / 775
сегодня в 22:53
Где Назар всегда разборки , снова делит пользователей на хороших и плохих Ну не может он без самоутверждения
Это называется порядок : отделять мух от котлет.
Хорошие-значит хорошие, любят в чужом белье
ковыряться и не в своих командах- значит плохие.
Тебя же вроде сейчас не трогал никто, однако ты
предпочел сам зацепить меня, так какие вопросы...
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Vave666
   46 / 775
сегодня в 22:53
Просто человек живёт футболом, разбирается в нём куда лучше всяких Слудских и Гинеров
Sergey Z
Sergey Z
   41 / 775
сегодня в 22:52
Видимо, не совсем знает русский язык! Раз - его не так поняли.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   36 / 775
сегодня в 22:51
Это я к слову. Я этих тоже знаю и общаюсь. Хотелось бы побольше.И не только армейцев. У меня друг, с которым мы дружим более 30 лет. Он спартач, но мы слегка подкалываем друг друга, а в бане всегда вместе и паримся и пиво пьем. Футбол ведь игра, а не война. Так?
Спартачи : Spartak Adekvat , Сергей Саныч , makkie ( Макс) .....
Краснодар : Котэ в тельняжке , Арсенал : Eaguar ,
Ростов : Таганский, Леха Шахтинский, Трезвый Повар...
Рубин : rubinovi2 ( Алексей) , Анжи - сканер, Шамиль 79,
Динамо _ Sem25 ( Сергей), Лео 11-12, Владимир 808....Думаю,хватит пока )
Caniggia
Caniggia
   38 / 775
сегодня в 22:47
Сначала 10 раз подумай, а потом говори, смешают же с 77м! А парень, умный, лишь бы на неправильную тропу не встал.
Kuprin
Kuprin ответил Камерунский свин
   404 / 775
сегодня в 22:46
а зачем тебе ? прокурор что ли или разборкам соскучился )) снова хочешь всех построить по своим понятиям.. ладно отдыхай в игноре ты
Где Назар всегда разборки , снова делит пользователей на хороших и плохих
Ну не может он без самоутверждения
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Vave666
   12 / 775
сегодня в 22:45
что у тебя ко мне? я занятой человек
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил grazie100
   36 / 775
сегодня в 22:45
Почему тогда вы здесь , а не на ветке Спартака или ЦСКА??Наверно вы все здесь случайно. Я например никогда не бываю у них на новостях и мне не интересно . У вас здесь какие -то особые задачи, или вам платят за ваши комменты ?
Так речь ведь о Тимуре Жамалетдинове, и он армейский футболист,
Ваня лучший (Толя ) -болельщик армейский, он как раз на своей ветке )
Kuprin
Kuprin
   404 / 775
сегодня в 22:44
Молодой не рассчитал винить его не за что
Vave666
Vave666 ответил 25процентный клоун
   289 / 775
сегодня в 22:44
обоснуй,я обосновал за 15+ лет на сайте
15 лет беспрестанного 62а!) Ты тут живёшь по ходу, 100 комментов в день, столько новостей нет
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 775
сегодня в 22:40
Ваня,не кипятись ,просто знай что я не бот и разоваривать мо мной надо как с пользавателем,уважаемым
pomor45
pomor45 ответил Ruslan3132
   212 / 775
сегодня в 22:40
Голосование на ЛУЧШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СОККЕРА СРЕДИ ТОП-КОМАНД ЕВРОПЫ 2018 ГОДА! Переходите и выбирайте Лучших! Все в ваших руках )) https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Зачем? Я и так знаю, что Я лучший болельщик.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   36 / 775
сегодня в 22:40
Это я к слову. Я этих тоже знаю и общаюсь. Хотелось бы побольше.И не только армейцев. У меня друг, с которым мы дружим более 30 лет. Он спартач, но мы слегка подкалываем друг друга, а в бане всегда вместе и паримся и пиво пьем. Футбол ведь игра, а не война. Так?
Зентовские : Iri 13, Zenit forever, Михалыч, Корабел, Дракон88, Roger Young.....еще ? )
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 775
сегодня в 22:38
Голосование на ЛУЧШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СОККЕРА СРЕДИ ТОП-КОМАНД ЕВРОПЫ 2018 ГОДА! Переходите и выбирайте Лучших! Все в ваших руках ))
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Камерунский свин
   12 / 775
сегодня в 22:37
обоснуй,я обосновал за 15+ лет на сайте
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   48 / 775
сегодня в 22:37
Перевели с русского на английский, с английского на польский, с польского на русский!!! В итоге : парень вырвался из ада??? Жевать, жевать и еще раз жевать!!!
Сложности перевода - это понятно, но все же в 21 год пора бы уже иметь мозги, чтобы понимать что и кому можно говорить, а что нет. С кем можно шутить, а с кем нет. И если у тебя нет конкретных фактов, то зачем выливать свои домыслы и предположения, которые могут бросать тень на уважаемых людей? Все это говорит о его незрелости как человека, а его незрелость как игрока очевидна всем.
Альфи
Альфи ответил ВЦСПС 3
   373 / 775
сегодня в 22:37
Когда его фанаточкам сказать нечего, они начинают говорить о русофобии. А на самом деле их дыркинфеев позорил Россию перед всем миром, в том числе на домашнем ЧМ. Гинэр гражданин Великобритании, если что случись с цска, он переберётся на альбион к абрамовичу. Фаны цска, поймите, ваш гинер ваш же клуб развалит! Дорогую цену вы за купленные трофеи заплатите.
Ну пока ВАШ клуб казнён Федуном( надеюсь пожизненно) и благополучно его разваливает.....
grazie100
grazie100 ответил Ваня лучший
   333 / 775
сегодня в 22:36
Почему тогда вы здесь , а не на ветке Спартака или ЦСКА??Наверно вы все здесь случайно. Я например никогда не бываю у них на новостях и мне не интересно . У вас здесь какие -то особые задачи, или вам платят за ваши комменты ?
ermak6848
ermak6848
   106 / 775
сегодня в 22:35
Как говорят в Одессе " Не пукай Друг, у тебя ВСЁ сложится как Тебе Надо !!!"
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил serh62
   8 / 775
сегодня в 22:33
уверен, что во всей писанине нет и сотой доли того что говорил сам игрок. не может такого быть.
Перевели с русского на английский, с английского на польский, с польского на русский!!! В итоге : парень вырвался из ада???
Жевать, жевать и еще раз жевать!!!
particular
particular
   31 / 775
сегодня в 22:33
Сарказм, ирония и юмор... Вроде, об одном и том же, но грани, всё же имеются...
Парню не стоит спешить с оценкой недавнего прошлого, ибо, лучше подготовиться и проявить себя в настоящем и будущем... Всё наладится...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   22 / 775
сегодня в 22:30
Валейкум салам, Толя ! Да с радостью, и их гораздо больше пяти ) Из кого ? ) Из ваших навскидку : Петр армеец, ты , Дед, Леха конь красно-синий, ЦСКА 1948... Многих еще не назвал, ты вроде пятерых писал )
Это я к слову. Я этих тоже знаю и общаюсь. Хотелось бы побольше.И не только армейцев. У меня друг, с которым мы дружим более 30 лет. Он спартач, но мы слегка подкалываем друг друга, а в бане всегда вместе и паримся и пиво пьем. Футбол ведь игра, а не война. Так?
Камерунский свин
Камерунский свин ответил NAZAR 007
   94 / 775
сегодня в 22:26
Почему угроза ? Ничуть. И не Маловар ты, не лепи горбатого.
а зачем тебе ? прокурор что ли или разборкам соскучился )) снова хочешь всех построить по своим понятиям.. ладно отдыхай в игноре ты
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   48 / 775
сегодня в 22:26
Пацан ошибся, потом испугался, дал обратку. Ну понесло пацана... Но он не бил никого стулом, не пинал никого ногами, не был пойман в бане с девицами, он просто на минуточку отключил мозги ... Бывает... Но история с Караваевым наводит на мысль, что путь обратно Жамалетдинову уже закрыт. А ведь реально, парень хоть и не ловил звезду, но все же подавал какие-то надежды в определенное время жизни, а теперь все на что он может расчитывать - дальше топить вью против России в угоду пшекам. Жалко парня. Сравнивает себя с Суаресом? Но Суарес в его годы уже за Аякс по 20 голов за сезон ложил... А это пацанчик пока отметился только тем, что его наверняка запомнят фанаты ЦСКА как недалекую обиженку, которую не любил Слуцкий, а братья Березуцкие постоянно ей пихали ... видимо мало пихали ...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Камерунский свин
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сегодня в 22:25
это угроза ? 25процентный клоун я
Почему угроза ? Ничуть. И не Маловар ты, не лепи горбатого.
Камерунский свин
Камерунский свин ответил NAZAR 007
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сегодня в 22:24
Лицо свое настоящее открой, главный аккаунт свой , а то что-то ты геройствовал вчера много на ветке...
это угроза ? 25процентный клоун я
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Камерунский свин
   36 / 775
сегодня в 22:22
зачем ? ты же сам такое чешешь постоянно
Лицо свое настоящее открой, главный аккаунт свой ,
а то что-то ты геройствовал вчера много на ветке...
Камерунский свин
Камерунский свин ответил 25процентный клоун
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сегодня в 22:20
обоснуешь? мне?
зачем ? ты же сам такое чешешь постоянно
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
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сегодня в 22:19
Назар, салам! Тут что уже не осталось тех, кому футбол интересен. Одни провоцируют , другие отвечают. Потом меняются ролями. Назови, пожалуйста . хотя бы 5 человек, которым на этом сайте футбол интересен. Ты же ведь всех знаешь.
Валейкум салам, Толя ! Да с радостью, и их гораздо больше пяти )

Из кого ? ) Из ваших навскидку : Петр армеец, ты , Дед, Леха конь красно-синий, ЦСКА 1948...
Многих еще не назвал, ты вроде пятерых писал )
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