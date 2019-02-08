Жамалетдинов: «Неприятно, что меня представили как врага народа»

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, перешедший в «Лех» на правах аренды, заявил, что его слова исказили. В недавнем интервью польским СМИ игрок нелестно отзывался о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком и бывших защитниках команды, братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче.

Я не ожидал такой реакции на моё интервью. Неприятно, что меня представили как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА . Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!