Жамалетдинов: «Неприятно, что меня представили как врага народа»

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, перешедший в «Лех» на правах аренды, заявил, что его слова исказили. В недавнем интервью польским СМИ игрок нелестно отзывался о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком и бывших защитниках команды, братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче.
Я не ожидал такой реакции на моё интервью. Неприятно, что меня представили как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов. Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!
Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моём месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всё было не так, как преподнесли.
Хорошие-значит хорошие, любят в чужом белье
ковыряться и не в своих командах- значит плохие.
Тебя же вроде сейчас не трогал никто, однако ты
предпочел сам зацепить меня, так какие вопросы...
Хорошие-значит хорошие, любят в чужом белье
ковыряться и не в своих командах- значит плохие.
Тебя же вроде сейчас не трогал никто, однако ты
предпочел сам зацепить меня, так какие вопросы...
Краснодар : Котэ в тельняжке , Арсенал : Eaguar ,
Ростов : Таганский, Леха Шахтинский, Трезвый Повар...
Рубин : rubinovi2 ( Алексей) , Анжи - сканер, Шамиль 79,
Динамо _ Sem25 ( Сергей), Лео 11-12, Владимир 808....Думаю,хватит пока )
Краснодар : Котэ в тельняжке , Арсенал : Eaguar ,
Ростов : Таганский, Леха Шахтинский, Трезвый Повар...
Рубин : rubinovi2 ( Алексей) , Анжи - сканер, Шамиль 79,
Динамо _ Sem25 ( Сергей), Лео 11-12, Владимир 808....Думаю,хватит пока )
Ну не может он без самоутверждения
Ну не может он без самоутверждения
Ваня лучший (Толя ) -болельщик армейский, он как раз на своей ветке )
Ваня лучший (Толя ) -болельщик армейский, он как раз на своей ветке )
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Жевать, жевать и еще раз жевать!!!
Жевать, жевать и еще раз жевать!!!
Парню не стоит спешить с оценкой недавнего прошлого, ибо, лучше подготовиться и проявить себя в настоящем и будущем... Всё наладится...
Парню не стоит спешить с оценкой недавнего прошлого, ибо, лучше подготовиться и проявить себя в настоящем и будущем... Всё наладится...
а то что-то ты геройствовал вчера много на ветке...
а то что-то ты геройствовал вчера много на ветке...
Из кого ? ) Из ваших навскидку : Петр армеец, ты , Дед, Леха конь красно-синий, ЦСКА 1948...
Многих еще не назвал, ты вроде пятерых писал )
Из кого ? ) Из ваших навскидку : Петр армеец, ты , Дед, Леха конь красно-синий, ЦСКА 1948...
Многих еще не назвал, ты вроде пятерых писал )