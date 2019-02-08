Семак: «Мы работаем над разными вариантами выхода из обороны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги последнего товарищеского матча перед поединком с «Фенербахче» в Лиге Европы. «Сине-бело-голубые» обыграли «Сарпсборг» (2:1).

Не думаю, что у нас на сегодняшний момент есть стартовый и не стартовый составы — этот матч и был нам необходим для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии и форме находятся игроки. Практически все, кто был сегодня заявлен, имеют шансы. У кого-то их больше, у кого-то меньше на то, чтобы выйти в стартовом составе [в Стамбуле]. Вчера у нас была непростая тренировка, и сегодняшний матч расценивается как тренировочный. Второй тайм мне понравился больше по качеству игры, и моменты хорошие создавали, и в целом игра во втором тайме смотрелась лучше, чем в первом.

У кого лучше развиты качества для выхода из обороны в атаку, кому-то это дается сложнее. Мы стараемся и работаем над тем, чтобы у нас были разные варианты выхода из обороны. И сегодня мы пытались выходить — иногда получалось лучше, иногда — нет, но в этом нет ничего страшного. Мы теряем мячи, но надо стараться играть, надо стараться больше выходить, надо больше играть, и, я думаю, надежности будет больше.