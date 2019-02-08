Гришин: «У Жамалетдинова не выдержали нервы»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поддержал нападающего Тимура Жамалетдинова, который раскритиковал бывшего тренера москвичей Леонида Слуцкого и экс-игроков команды братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неё совсем не хочется. Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всё просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает.