Гришин: «У Жамалетдинова не выдержали нервы»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.2 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.7 3.7 1.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4.1 3.5 1.9
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.15 3.35 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.45 2.9 3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 64’ Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.33 4.8 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 67’ Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:0 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2.08 3.15 3.55
17:00 70’ Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 0:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 23’ Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.62 4 4.7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.4 4.5 1.43
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.4 2.85 3.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.4 4.15 7.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Гришин: «У Жамалетдинова не выдержали нервы»

сегодня, 16:15

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поддержал нападающего Тимура Жамалетдинова, который раскритиковал бывшего тренера москвичей Леонида Слуцкого и экс-игроков команды братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неё совсем не хочется. Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всё просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает.

Закрыт ли для Тимура путь в ЦСКА? Пойдёт в другой клуб, команд ведь много. У него ещё много времени, всё может поменяться, но если он уехал в Европу, то надо играть там. Польский чемпионат не такой уж и лёгкий, если он там заиграет – будет хорошо. Польша – перевалочный пункт для Тимура. Может, после этого он по примеру Караваева уедет в Нидерланды или Германию.

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Все комментарии
авито
авито
   208 / 780
сегодня в 17:59
Молодец, что свалил
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cska plus
   46 / 780
сегодня в 17:54
Здесь скорее всего другое, Тимур, чисто субъективное мнение, обиделся на то, что его отдали в аренду и он решил вот таким образом облегчить себе душу, позже он поймёт свою неправоту и не один раз извинится, относим на молодость другое дело, что лично я хотел бы, чтобы он остался в команде ведь парень хорош, но Ганчаренко виднее и не думаю, что аренда пойдёт ему вовред.
Мудрые слова, Дима ! Приветствую !
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   46 / 780
сегодня в 17:51
ПРивет) а разве ему кто то пожелал неудачи или осуждает ? К сожалению, Назар ты не очень разбираешься в болелах клубах и атмосфере в команде. Никто никогда из армейских болел никогда не желал своим воспитанникам неудач и нигде ты такого не встретишь. Тимур ничего плохого про клуб не сказал, а лишь то что не выдержал конкуренцию, заметь за два дня никто его не гнобил как делают спартачи. Я же говорил что ты большинство армейских считаешь глорами и тролями. )) Чет я ни никогда не встречал чтобы ты выходил с критикой всяких ВЦСПСов тайм аутов , пальца Гинера и прочих спамовских троллей)))
Манго, ты как читаешь ? Я же написал : ни в коем случае не предрекаю.
Так, на всякий. Ну ведь было и у вас, и у мясников, и у зенитонов.)
Парняга свалит, за него никто и не держался, а в другом клубе хоп
и забивает, сразу вспомнят, как спартачи вспоминали Яковлева,
ваши вспоминали Сердерова, как гол за нас забил , ваш воспитанник....
Только пока ни тот, ни другой голы не забили, никто и не вспоминал )

В звездную пору Анжи больше всех нас поливали ваши, и отчасти-зенитоны.
Потом эстафета поливания помоями ваши перекинули на ростовчан,
которые стали подбираться к медалям, и опять же, первопроходцами
полить их были ваши : колхозники, комбайнеры, деревня и т.д. называя,
и это самое мягкое ) Потом прилетело уже Краснодару, но поменьше....

Впечатление складывалось, что ваши считали, что кроме вас и зенитонов
больше никто не имееет право претендовать на первые-вторые места .
Следовательно что надо сделать ? Как можно гнилее макнуть выскочку


Макар Тайфун,ОЛЛС( давно не вижу), Ваня лучший ( Толя), armeec ( Петр),
к ним и вопросов осбо не возникает ) Почему, как думаешь ? НЕ ТРОЛЛИ )

Почему вам от ростовчан тогда прилетало ? Зацепили Бердыева, Джанаева,
вообще команду зацепили эпитетами.... и не они затеяли это, а именно ваши,
и так было и с нами, с Ростовом, и сТереком, и с Краснодаром (поменьше)...
К слову.....: мясники нас так мощно не поливали, были всякие Гасс 09,Федырыч,
но это эксклюзивные элементы в их числе, так что память у меня хорошая )

И попробуй внимательно почитать еще раз : есть кто любит троллить,
а есть кто вынужден троллить, чтобы просто грубо не послать оппонента,
и не заработать бан, а есть кто ненавидит ни то, ни другое, троллинг- это г...)
Это по вопросу того,почему я считаю , что все зло троллинга и большинство
идет именно от ваших, потому что вашим троллям особенно это нравится,
провокации, чужое грязное, особенно в соседнем огороде, а другим-нет )
SHMEL
SHMEL
   23 / 780
сегодня в 17:31
Может Тимуру стоит задуматься,что может с ним что-то не так?Болельщики к нему хорошо относились,так же как и к Слуцкому,братьям,Игнашевичу.Все всегда отзывались отлично об обстановке.Наверное это детская обида,что не смог доказать ни Слуцкому,ни Ганчаренко то,что достоин основы,вот и высказался в сердцах...
11-и метровый
11-и метровый
   263 / 780
сегодня в 17:24
Не стоит себя так вести.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 780
сегодня в 17:18
Просто Остапа понесло и он не сумел остановиться.
mihaluch
mihaluch
   75 / 780
сегодня в 17:17
Надо доказывать не словами а делом, из двух равных выбирают того кто ближе.
STVA 1
STVA 1
   87 / 780
сегодня в 16:53
Психанул парень , с кем не бывает!
mangoх12
mangoх12 ответил NAZAR 007
   6 / 780
сегодня в 16:49
Манго, если парняга вдруг раскроется в Лехе и начнет клепать голы, самое стремное будет, если ваши сразу начнут кричать после такого, что он -доморощенный армеец ) Потому что уже были такие истории, среди нескольких человек других клубов, игравших за нас и забивавших, так сразу вспомниали, что он из их клуба, а когда перед этим турнули, этого никто не вспоминал, только когд клепал голы ) Глорство, короче ) Ни в коем случае не предрекаю, что так и будет, но заранее напомнил ))
ПРивет) а разве ему кто то пожелал неудачи или осуждает ? К сожалению, Назар ты не очень разбираешься в болелах клубах и атмосфере в команде. Никто никогда из армейских болел никогда не желал своим воспитанникам неудач и нигде ты такого не встретишь. Тимур ничего плохого про клуб не сказал, а лишь то что не выдержал конкуренцию, заметь за два дня никто его не гнобил как делают спартачи. Я же говорил что ты большинство армейских считаешь глорами и тролями. )) Чет я ни никогда не встречал чтобы ты выходил с критикой всяких ВЦСПСов тайм аутов , пальца Гинера и прочих спамовских троллей)))
cska plus
cska plus ответил Serg_Diamond
   11 / 780
сегодня в 16:40
Гончаренко недавно говорил, что рассчитывает на Жаму в этом сезоне. Так что Жама получается сам психанул и попросился на трансфер. И как я вижу из его слов, он никуда возвращаться не собирается. Он прямо так и говорит, что хочет остаться в Познани. Почитайте полностью интервью.
Он очень молод и всё это эмоции, у него вся жизнь и каръера впереди он ещё сто раз поменяет мнение а если нет то ему удачи.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska plus
   53 / 780
сегодня в 16:37
Здесь скорее всего другое, Тимур, чисто субъективное мнение, обиделся на то, что его отдали в аренду и он решил вот таким образом облегчить себе душу, позже он поймёт свою неправоту и не один раз извинится, относим на молодость другое дело, что лично я хотел бы, чтобы он остался в команде ведь парень хорош, но Ганчаренко виднее и не думаю, что аренда пойдёт ему вовред.
Гончаренко недавно говорил, что рассчитывает на Жаму в этом сезоне. Так что Жама получается сам психанул и попросился на трансфер. И как я вижу из его слов, он никуда возвращаться не собирается. Он прямо так и говорит, что хочет остаться в Познани. Почитайте полностью интервью.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   48 / 780
сегодня в 16:37
Скорее его жаба душит.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   94 / 780
сегодня в 16:35
Пусть гинеровцы мочат друг друга!!!
cska plus
cska plus
   11 / 780
сегодня в 16:34
Здесь скорее всего другое, Тимур, чисто субъективное мнение, обиделся на то, что его отдали в аренду и он решил вот таким образом облегчить себе душу, позже он поймёт свою неправоту и не один раз извинится, относим на молодость другое дело, что лично я хотел бы, чтобы он остался в команде ведь парень хорош, но Ганчаренко виднее и не думаю, что аренда пойдёт ему вовред.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   46 / 780
сегодня в 16:34
какой ему Витеес если там Слуцкий)) в Армии тяжело а Тимурка не выдержал бывает
Манго, если парняга вдруг раскроется в Лехе и начнет клепать голы,
самое стремное будет, если ваши сразу начнут кричать после такого,
что он -доморощенный армеец ) Потому что уже были такие истории,
среди нескольких человек других клубов, игравших за нас и забивавших,
так сразу вспомниали, что он из их клуба, а когда перед этим турнули,
этого никто не вспоминал, только когд клепал голы ) Глорство, короче )
Ни в коем случае не предрекаю, что так и будет, но заранее напомнил ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил НОЖ
   53 / 780
сегодня в 16:32
Если честно,ничего в этом Чалове нет.Тимур играет намного интереснее.Просто не дают парню показать себя .Тимур докажи им что ты лучше!
Жамалетдинову давали шансы и не раз, но он когда выходит в основе растворяется на поле, не понимает как правильно выбрать позицию, куда бежать. Попросту теряется. Чалов получил место в составе потому что сначала был мощнее Жамы физически и взрослее ментально, а потом в трудный для ЦСКА момент стал клепать голы и все вопросы отпали. Но и на Жаме крест никто не ставил. Но кто виноват, если его уровень не дотягивает до уровня команды. Пусть сам на себя обижается. Его из команды никто не выгонял, он сам захотел уйти в Лех. Это его выбор. Только уходить нужно красиво, чтоб тебя пацаном запомнили, а не нытиком и обиженкой
cska plus
cska plus
   11 / 780
сегодня в 16:29
В этих высказываниях нет никакой критики, просто Тимур сказал о том, что не нравился Слуцкому, и что? Кто хоть когда то работал руководителем даже из трёх человек то как минимум один из них будет не доволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 780
сегодня в 16:29
Гришин сам то сорвался, обиделся , что главным не назначили. А потом жаловался , что хотел вернуться, но не зовут!!!
На обиженных ......и кладут!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   53 / 780
сегодня в 16:25
Гришин такой же обиженка, как и Жамалетдинов. Он же видимо рассчитывал, что его назначат ЦСКА руководить после Слуцкого, а позвали Гончаренко и ему обломилось. Теперь ходит, ноет
cska plus
cska plus
   11 / 780
сегодня в 16:25
Эмоции надо сдерживать, он не имеет никакого права критиковать легенд армейского клуба, проведём воспитательную работу.
НОЖ
НОЖ
   338 / 780
сегодня в 16:24
Если честно,ничего в этом Чалове нет.Тимур играет намного интереснее.Просто не дают парню показать себя .Тимур докажи им что ты лучше!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   425 / 780
сегодня в 16:24
Болтун.
mangoх12
mangoх12
   6 / 780
сегодня в 16:21
какой ему Витеес если там Слуцкий)) в Армии тяжело а Тимурка не выдержал бывает
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