Гришин: «У Жамалетдинова не выдержали нервы»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поддержал нападающего Тимура Жамалетдинова, который раскритиковал бывшего тренера москвичей Леонида Слуцкого и экс-игроков команды братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.
Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неё совсем не хочется. Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всё просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает.
Закрыт ли для Тимура путь в ЦСКА? Пойдёт в другой клуб, команд ведь много. У него ещё много времени, всё может поменяться, но если он уехал в Европу, то надо играть там. Польский чемпионат не такой уж и лёгкий, если он там заиграет – будет хорошо. Польша – перевалочный пункт для Тимура. Может, после этого он по примеру Караваева уедет в Нидерланды или Германию.
Так, на всякий. Ну ведь было и у вас, и у мясников, и у зенитонов.)
Парняга свалит, за него никто и не держался, а в другом клубе хоп
и забивает, сразу вспомнят, как спартачи вспоминали Яковлева,
ваши вспоминали Сердерова, как гол за нас забил , ваш воспитанник....
Только пока ни тот, ни другой голы не забили, никто и не вспоминал )
В звездную пору Анжи больше всех нас поливали ваши, и отчасти-зенитоны.
Потом эстафета поливания помоями ваши перекинули на ростовчан,
которые стали подбираться к медалям, и опять же, первопроходцами
полить их были ваши : колхозники, комбайнеры, деревня и т.д. называя,
и это самое мягкое ) Потом прилетело уже Краснодару, но поменьше....
Впечатление складывалось, что ваши считали, что кроме вас и зенитонов
больше никто не имееет право претендовать на первые-вторые места .
Следовательно что надо сделать ? Как можно гнилее макнуть выскочку
Макар Тайфун,ОЛЛС( давно не вижу), Ваня лучший ( Толя), armeec ( Петр),
к ним и вопросов осбо не возникает ) Почему, как думаешь ? НЕ ТРОЛЛИ )
Почему вам от ростовчан тогда прилетало ? Зацепили Бердыева, Джанаева,
вообще команду зацепили эпитетами.... и не они затеяли это, а именно ваши,
и так было и с нами, с Ростовом, и сТереком, и с Краснодаром (поменьше)...
К слову.....: мясники нас так мощно не поливали, были всякие Гасс 09,Федырыч,
но это эксклюзивные элементы в их числе, так что память у меня хорошая )
И попробуй внимательно почитать еще раз : есть кто любит троллить,
а есть кто вынужден троллить, чтобы просто грубо не послать оппонента,
и не заработать бан, а есть кто ненавидит ни то, ни другое, троллинг- это г...)
Это по вопросу того,почему я считаю , что все зло троллинга и большинство
идет именно от ваших, потому что вашим троллям особенно это нравится,
провокации, чужое грязное, особенно в соседнем огороде, а другим-нет )
Так, на всякий. Ну ведь было и у вас, и у мясников, и у зенитонов.)
Парняга свалит, за него никто и не держался, а в другом клубе хоп
и забивает, сразу вспомнят, как спартачи вспоминали Яковлева,
ваши вспоминали Сердерова, как гол за нас забил , ваш воспитанник....
Только пока ни тот, ни другой голы не забили, никто и не вспоминал )
В звездную пору Анжи больше всех нас поливали ваши, и отчасти-зенитоны.
Потом эстафета поливания помоями ваши перекинули на ростовчан,
которые стали подбираться к медалям, и опять же, первопроходцами
полить их были ваши : колхозники, комбайнеры, деревня и т.д. называя,
и это самое мягкое ) Потом прилетело уже Краснодару, но поменьше....
Впечатление складывалось, что ваши считали, что кроме вас и зенитонов
больше никто не имееет право претендовать на первые-вторые места .
Следовательно что надо сделать ? Как можно гнилее макнуть выскочку
Макар Тайфун,ОЛЛС( давно не вижу), Ваня лучший ( Толя), armeec ( Петр),
к ним и вопросов осбо не возникает ) Почему, как думаешь ? НЕ ТРОЛЛИ )
Почему вам от ростовчан тогда прилетало ? Зацепили Бердыева, Джанаева,
вообще команду зацепили эпитетами.... и не они затеяли это, а именно ваши,
и так было и с нами, с Ростовом, и сТереком, и с Краснодаром (поменьше)...
К слову.....: мясники нас так мощно не поливали, были всякие Гасс 09,Федырыч,
но это эксклюзивные элементы в их числе, так что память у меня хорошая )
И попробуй внимательно почитать еще раз : есть кто любит троллить,
а есть кто вынужден троллить, чтобы просто грубо не послать оппонента,
и не заработать бан, а есть кто ненавидит ни то, ни другое, троллинг- это г...)
Это по вопросу того,почему я считаю , что все зло троллинга и большинство
идет именно от ваших, потому что вашим троллям особенно это нравится,
провокации, чужое грязное, особенно в соседнем огороде, а другим-нет )
самое стремное будет, если ваши сразу начнут кричать после такого,
что он -доморощенный армеец ) Потому что уже были такие истории,
среди нескольких человек других клубов, игравших за нас и забивавших,
так сразу вспомниали, что он из их клуба, а когда перед этим турнули,
этого никто не вспоминал, только когд клепал голы ) Глорство, короче )
Ни в коем случае не предрекаю, что так и будет, но заранее напомнил ))
самое стремное будет, если ваши сразу начнут кричать после такого,
что он -доморощенный армеец ) Потому что уже были такие истории,
среди нескольких человек других клубов, игравших за нас и забивавших,
так сразу вспомниали, что он из их клуба, а когда перед этим турнули,
этого никто не вспоминал, только когд клепал голы ) Глорство, короче )
Ни в коем случае не предрекаю, что так и будет, но заранее напомнил ))
На обиженных ......и кладут!!!
На обиженных ......и кладут!!!