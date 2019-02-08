Ригони: «Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от победы над «Сарпсборгом» (2:1) в товарищеском матче. Аргентинец забил гол на 64-й минуте встречи.

Очень рад, что сумел отличиться, поскольку эту комбинацию мы много раз отрабатывали на тренировках. Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить.

Сегодня что-то получилось, что-то — нет. Эти матчи проводятся для того, чтобы поработать над ошибками и чтобы тренер указал нам на то, что мы сделали хорошо, а что — плохо.

Выход из обороны через мелкий пас? Пока что мы делаем то, что требует от нас главный тренер. Конечно, нам нужно улучшать эту тактику. Пусть, это немного рискованно, но мы будем продолжать слушаться тренера.