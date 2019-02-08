З. Бакаев: «Любой игрок не отказался бы от шанса поиграть в „Спартаке“»

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал об уходе Олега Кононова в «Спартак».

Если честно, вообще об этом не думал. Был абсолютно спокоен. Насколько помню, как и все в команде. Относились к ситуации нормально. «Спартак» – это вызов для Олега Георгиевича. Думаю, любой игрок не отказался бы от шанса поиграть в лучшей, самой большой команде России. И тренер не стал упускать этот шанс. Кононов подходит «Спартаку» из-за стиля, он исповедует атакующий, комбинационный футбол. Такой, какой был у «Спартака» в лучшие годы. Олег Георгиевич все же не так долго работал с «Арсеналом». Он ставит качественный футбол. Много очков мы растеряли из-за ошибок, но почти всегда показывали красивую игру. О команде постоянно говорили, отмечали ее результативность.