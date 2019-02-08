Нисимура : «Буду продолжать в том же духе»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился впечатлениями от победы над норвежским клубом «Согндаль» в товарищеском матче (3:0). Японец забил гол и отметился результативной передачей.

Мы победили, и я рад этому. Но есть еще много моментов, которые необходимо улучшать, совершенствовать нашу игру. Если посмотреть на результат, 3:0 - достойный счет. В целом мы действовали хорошо, но я не могу сказать, что в первом тайме наша команда выглядела очень здорово. Нам есть над чем работать.

Я сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой, как самому двигаться на поле. Отсюда и результативные действия. Буду продолжать в том же духе. Как проведу мини-отпуск между сборами? Я поеду в Дюссельдорф с моим товарищем. Просто хочу чуть-чуть отдохнуть от футбола.