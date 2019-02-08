«Галатасарай» заинтересован в услугах Дзагоева

вчера, 23:53

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев входит в сферу интересов «Галатасарая», сообщают в Турции.

Контракт 28-летнего футболиста истекает летом, так что он может перейти в состав «желто-красных» на правах свободного агента.

Также турецкий гранд интересуется рядом других игроков, в числе которых Данте Риго ( ПСВ ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед ( ПСЖ ) и Маркус Хенриксен («Халл Сити»).

Ранее «Галатасарай» арендовал у «Марселя» нападающего Костаса Митроглу.