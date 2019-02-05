«Рубин» подпишет контракт с грузинским хавбеком

сегодня, 11:04

Сообщается, что «Рубин» в скором времени подпишет контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, который находится на сборах с командой.

14 февраля хавбеку исполнится 18 лет, после чего грузинский футболист подпишет с казанцами полноценный контракт.

По правилам ФИФА , несовершеннолетний футболист не имеет права заключать соглашение с иностранной командой, поэтому казанцы находятся в ожидании. В «Рубин» Зурико перейдёт в качестве свободного агента.

Напомним, что недавно состав «Рубина» пополнили два голкипера.