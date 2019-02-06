ЦСКА и «Ростов» хотят арендовать Мевлю

вчера, 23:44

Защитник «Зенита» Миха Мевля имеет два варианта продолжения карьеры в России.

Футболистом интересуются ЦСКА и «Ростов» - оба клуба хотят взять игрока в аренду.

При этом переход в ЦСКА маловероятен, поскольку «Зенит» вряд ли захочет отдавать Мевлю своему прямому конкуренту, а вот вариант с «Ростовом», где словенец ранее уже играл, более реален.

Мевля должен был перейти в «Эмполи», однако клубы не успели вовремя оформить все документы и теперь этот трансфер под угрозой срыва.