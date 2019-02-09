Эриксен отклонил три предложения «Тоттенхэма» по продлению контракта

сегодня, 15:15

Сообщается, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не планирует продлевать контракт со «шпорами».

Английский клуб три раза предлагал хавбеку новое соглашение, однако футболист не хочет оставаться в клубе. Действующий контракт игрока рассчитан до конца следующего сезона. «Тоттенхэм» готов был увеличить предложение до 110 тыс. фунтов в неделю.

Ранее ходили слухи, что Эриксен может перейти в «Реал».