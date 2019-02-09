Эриксен отклонил три предложения «Тоттенхэма» по продлению контракта

Сообщается, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не планирует продлевать контракт со «шпорами».
Английский клуб три раза предлагал хавбеку новое соглашение, однако футболист не хочет оставаться в клубе. Действующий контракт игрока рассчитан до конца следующего сезона. «Тоттенхэм» готов был увеличить предложение до 110 тыс. фунтов в неделю.
Ранее ходили слухи, что Эриксен может перейти в «Реал».
Покупашки уже трут ручки.
Покупашки уже трут ручки.
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Надеюсь что вы "О, трофейные вы наши" займёте полагаемое вам 6-ое место и мы вас не увидем осенью даже в ЛЕ. Таким образом и последняя надежда на активность со стороны two:ten-щиков, в лице эстонского легиона запаздалой реакции... т.е. тебя, изчезнет навсегда.
Надеюсь что вы "О, трофейные вы наши" займёте полагаемое вам 6-ое место и мы вас не увидем осенью даже в ЛЕ. Таким образом и последняя надежда на активность со стороны two:ten-щиков, в лице эстонского легиона запаздалой реакции... т.е. тебя, изчезнет навсегда.
Это последний сезон, когда куры ещё подают признаки жизни!
Летом пол основы покинут безтрофейник!
Это последний сезон, когда куры ещё подают признаки жизни!
Летом пол основы покинут безтрофейник!