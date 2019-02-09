«Реал» может использовать Иско в сделке по Азару

По данным из СМИ, полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Челси».
Сообщается, что испанский клуб хочет использовать хавбека в сделке по игроку «синих» Эдену Азару. Таким образом «сливочные» попытаются сбить высокую трансферную стоимость Азара.
Недавно отмечалось, что Иско недоволен своим положением в «Реале».
"Откуда у тебя собака?"
"Ты же знаешь этих цыган, они всегда дают что то в нагрузку..."
"Откуда у тебя собака?"
"Ты же знаешь этих цыган, они всегда дают что то в нагрузку..."
Но с другой стороны, если тренер хороший мотиватор, то вполне возможно.
Но с другой стороны, если тренер хороший мотиватор, то вполне возможно.
Азар тоже непонятно, заиграет в Испании или нет!
Сколько случаев, когда игрок в одной команде или лиге играет очень сильно, а после перехода в другую- сильно сдает?! К примеру, Шевченко.
Азар тоже непонятно, заиграет в Испании или нет!
Сколько случаев, когда игрок в одной команде или лиге играет очень сильно, а после перехода в другую- сильно сдает?! К примеру, Шевченко.
По ходу расставание это единственное решение.
По ходу расставание это единственное решение.
Иско очень сильно может играть при норм тренере
Иско очень сильно может играть при норм тренере
Мысленно свалил уже.
Мысленно свалил уже.