«Реал» может использовать Иско в сделке по Азару

сегодня, 15:22

По данным из СМИ , полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Челси».

Сообщается, что испанский клуб хочет использовать хавбека в сделке по игроку «синих» Эдену Азару. Таким образом «сливочные» попытаются сбить высокую трансферную стоимость Азара.

Недавно отмечалось, что Иско недоволен своим положением в «Реале».