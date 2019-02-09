«Боруссия» Д - «Хоффенхайм»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Диалло, Хакими, Витсель, Дахуд, Санчо, Филипп, Геррейру, Гётце.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Кадержабек, Демирбай, Гриллитш, Биттенкурт, Шульц, Хюбнер, Пош, Крамарич, Жоэлинтон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура «Байер» разгромил «Майнц» (5:1).
Пищек и Ашраф на флангах, Дауд в старте, Филипп, Санчо вернулся,Пако ждём во втором тайме, Ройса - с ТТХ.
Вперёд Боруссия! Если уж сегодня хорошую игру не покажем, то я и не знаю, чего ждать в среду. Надо сегодня обязательно выигрывать, чтобы с хорошем настроением ехать в Англию, а то реально команда поплыть может, чего бы очень не хотелось.
Пищек и Ашраф на флангах, Дауд в старте, Филипп, Санчо вернулся,Пако ждём во втором тайме, Ройса - с ТТХ.
Вперёд Боруссия! Если уж сегодня хорошую игру не покажем, то я и не знаю, чего ждать в среду. Надо сегодня обязательно выигрывать, чтобы с хорошем настроением ехать в Англию, а то реально команда поплыть может, чего бы очень не хотелось.
0-4.
0-4.