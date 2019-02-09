Болельщики «Атлетико» забросали Куртуа игрушечными крысами

Голкиперу «Реала» Тибо Куртуа пришлось испытать давление во время матча 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
Болельщики «матрасников» оскорбляли бельгийца и свистели каждый раз, когда он касался мяча. В какой-то момент в сторону вратаря начали бросать игрушечных крыс.
Напомним, что в 2011-2014 годах Куртуа выступал в составе «Атлетико».
Some toy shop in Madrid that sold out of fluffy rats this morning was probably wondering what was going on...https://t.co/x26qooIZpd pic.twitter.com/zwRE6Fi7VO— AS English (@English_AS) 9 февраля 2019 г.
Ну это по божески в сравнении с головой свиньи ,в исполнении каталонских бомжар.
Ну это по божески в сравнении с головой свиньи ,в исполнении каталонских бомжар.
Куртуа им впервые за 15 лет помог выиграть Ла лигу, а эти крысы в него кидаются
Куртуа им впервые за 15 лет помог выиграть Ла лигу, а эти крысы в него кидаются
Одна только в Турин убежала )))
Одна только в Турин убежала )))