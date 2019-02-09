«Атлетико» и «Реал» назвали составы на мадридское дерби

«Атлетико» и «Реал» объявили стартовые составы на центральный матч 23-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Хименес, Ариас, Лемар, Партей, Сауль, Корреа, Гризманн, Мората
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Возможна битва, а, ведь, может быть и нет,
Игра и результат принесены в закланье,
Тех сил, что правят в мире кастаньет!..:))
Возможна битва, а, ведь, может быть и нет,
Игра и результат принесены в закланье,
Тех сил, что правят в мире кастаньет!..:))
Для Барселоны будет лучше, если сыграют вничью)
Но и свой матч нужно выиграть.. играют не где нибудь, а в Бильбао)
Для Барселоны будет лучше, если сыграют вничью)
Но и свой матч нужно выиграть.. играют не где нибудь, а в Бильбао)