Хименес: «Я сбивал Винисиуса до штрафной площади»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал эпизод в конце первого тайма матча с «Реалом» (1:3), когда в ворота «матрасников» был назначен пенальти за фол уругвайца на хавбеке «сливочных» Винисиусе.
При этом арбитр обратился за помощью к системе VAR.
Нарушение на Винисиусе было за пределами штрафной. Я хотел сыграть в мяч и коснулся игрока, но это было за пределами штрафной площади. Не знаю, что там произошло. Судья не пошел пересматривать эпизод.
Перес зарядил арбитров по полной.
Поэтому денег не осталось на большие трансферы.
Левый пенальти, чистейший гол Мораты и ещё 2-3 ключевых момента которые и решили исход матча.
Перес зарядил арбитров по полной.
Поэтому денег не осталось на большие трансферы.
Левый пенальти, чистейший гол Мораты и ещё 2-3 ключевых момента которые и решили исход матча.
Странно, и как они там это не углядели вообще...так-то явный косяк.
Странно, и как они там это не углядели вообще...так-то явный косяк.