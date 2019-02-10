Хименес: «Я сбивал Винисиуса до штрафной площади»

сегодня, 08:38

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал эпизод в конце первого тайма матча с «Реалом» (1:3), когда в ворота «матрасников» был назначен пенальти за фол уругвайца на хавбеке «сливочных» Винисиусе.

При этом арбитр обратился за помощью к системе VAR .

Нарушение на Винисиусе было за пределами штрафной. Я хотел сыграть в мяч и коснулся игрока, но это было за пределами штрафной площади. Не знаю, что там произошло. Судья не пошел пересматривать эпизод.