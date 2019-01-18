В Англии видеоповторы с VAR будут показывать на стадионе

18 января 2019, 10:59

Со следующего сезона в АПЛ пересматривать спорные моменты матчей смогут не только судьи, но и болельщики на стадионах. Чтобы зрители не пребывали в неведении, видеофрагменты, показанные системой VAR , будут отображаться на большом экране. Ожидается, что это снизит градус напряжения в рядах фанатов.

Есть и проблема. На некоторых аренах, в частности «Олд Траффорд» и «Энфилде», больших экранов пока нет.

Напомним, что в Англии тестировали систему видеопомощи арбитрам во время проведения матчей Кубка Лиги.