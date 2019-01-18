В Англии видеоповторы с VAR будут показывать на стадионе

Со следующего сезона в АПЛ пересматривать спорные моменты матчей смогут не только судьи, но и болельщики на стадионах. Чтобы зрители не пребывали в неведении, видеофрагменты, показанные системой VAR, будут отображаться на большом экране. Ожидается, что это снизит градус напряжения в рядах фанатов.
Есть и проблема. На некоторых аренах, в частности «Олд Траффорд» и «Энфилде», больших экранов пока нет.
Напомним, что в Англии тестировали систему видеопомощи арбитрам во время проведения матчей Кубка Лиги.
Выглядело мило)))
Выглядело мило)))
а не как испанские судейки крысят себе там в комнатке, или макаронники))) раз наВАРят, раз ненаВАРят)))
а не как испанские судейки крысят себе там в комнатке, или макаронники))) раз наВАРят, раз ненаВАРят)))