Одриосола: «„Реал“ выше обсуждения судейства»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола прокомментировал эпизод в матче Кубка Испании с «Жироной». Арбитр посовещался с видеопомощниками и решил не назначать пенальти за фол против Луки Модрича.

Модрич сказал мне, что это пенальти. Я не видел этот момент, поэтому не могу судить, но «Реал» выше обсуждения судейства. Мы не будем обращать на это внимания и сосредоточимся на своей работе.