Почеттино считает, что АПЛ стоит повременить с введением VAR

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 84’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 77’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 40’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Почеттино считает, что АПЛ стоит повременить с введением VAR

24 января 2019, 09:47

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в Англии не стоит вводить VAR, пока чемпионат не будет к этому полностью готов. Напомним, болельщики на стадионе смогут смотреть спорные эпизоды на большом экране, однако они пока не везде установлены.

Думаю, что отложить внедрение VAR - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше.

Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Одриосола: «„Реал“ выше обсуждения судейства»
25 января Комментарии6
В Англии видеоповторы с VAR будут показывать на стадионе
18 января Комментарии20
Романьоли раскритиковал судейство в матче с «Ювентусом»
17 января Комментарии11
Мешков и Лапочкин будут арбитрами на турнире в Катаре
16 января Комментарии30
Почеттино: «Это было похоже на матч Ла Лиги. Никто не рад такой победе»
09 января Комментарии6
Сарри: «Арбитры в Англии не умеют пользоваться VAR – Кейн был в офсайде»
09 января Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   267 / 808
24 января в 22:48
на какие мысли это может наводить? или ты из породы почетинов,которым лишь бы что-то сказать? по твоим коментам я понял,что ты читаешь футбольные новости не только на этом сайте,значит ты не можешь не знать,что в англии уже в открытую,на уровне специалистов и экспертов,говорят о том ,что салах- серийный дайвер,что не джерард, не суарез даже близко к нему не стояли в этом плане. да ты и сам это прекрасно знаешь,так что с тобой все как бы ясно-типичный скузер,что бы ты не говорил тут....ВАР в нынешнем виде действительно имеет недостатки,но ВАР нужен,и чем быстрее,тем лучше, чтоб игра не зависела от продажных или просто непрофессиональных ,или трусливых судеек. надеюсь кто-то сможет наладить эту систему,потому что в этом виде она просто ломает динамику игры,и опять же не дает 100% правильное решение ситуации
Да, именно так, как ВАР использовали в полуфинале Карабао Кап, то действительно он не нужен. А про Салаха говорят, что он действительно пару раз не оправданно упал, но про Кейна говорят, что он это делает постоянно, при этом ему все сходит с рук, только потому что он англичанин. А Spurds действительно не верно, кажется Spuds так вас называют фанаты Арсенала?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 808
24 января в 16:57
вот Кейн конкретно нырнул в п-ф Кубка Лиги и поставили на точку и это при ВАРе,а что уже говорить о его отсутствии. Насчёт оффсайда,точно утверждать не могу,на усмотрение рефери. уверен,что если бы не было ВАРа,то Кепе могли и по кепке дать,красного цвета.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Steven Gerrard 008
   219 / 808
24 января в 16:52
Почетино понимает, что без нырков Кейна, Деле Алли, Ламелы Тоттттттхмм будет бороться за 8 место)) Здесь эксперты пишут, что Салах ныряет. Посмотрите матч, где Ливерпуль с курятником сыграл вничью, 2:2 : Салах обыграв двух- троих забил потрясающий гол, а Кейн с его партнёром по балетным танцам устроили дельфинарии. Харя первый левый пенальти не забил, а второй смог забить. С тех пор понятно, какую команду тащат. А в Лиге чемпионов шпоры до 1/4 не могут дойти, уже лет 50)
у ШПРОТ есть ещё в запасе 50 лет,что бы всё таки туда попасть. но не все смогут из нынешних этому порадоваться.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   110 / 808
24 января в 16:43
Почетино понимает, что без нырков Кейна, Деле Алли, Ламелы Тоттттттхмм будет бороться за 8 место))

Здесь эксперты пишут, что Салах ныряет. Посмотрите матч, где Ливерпуль с курятником сыграл вничью, 2:2 : Салах обыграв двух- троих забил потрясающий гол, а Кейн с его партнёром по балетным танцам устроили дельфинарии. Харя первый левый пенальти не забил, а второй смог забить.
С тех пор понятно, какую команду тащат. А в Лиге чемпионов шпоры до 1/4 не могут дойти, уже лет 50)
cannongun
cannongun
   70 / 808
24 января в 16:01
вот Сасалах обрадуется
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   60 / 808
24 января в 12:57
Что раздражает? Так фанатов Ливерпуля тоже раздражают фанаты Spurds, на ветках про их клуб, а некоторые из этих фанатов Ттх на ветках Ливерпуля бывают даже чаще чем на своих.
а что такое spurds? ты,если собрался хейтить на уровне вулвичей,то выучи матчасть для начала))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил заDOOMчивый
   191 / 808
24 января в 12:44
ну вот и не будет пенальтей за их нырки. я лично за честную игру,да наверное и остальные фаны тоже,кроме Шпор. Салах и Мане итак могут забить,даже с игры, в игре против Кристала это показали,а Кейн без пенальти с трудом один забивает.
Начинается..всяк кулик свое болото хвалит. Я против симуляций! Просто не надо из своих игроков святых делать. А Кейн забивает как хочет, если есть хороший подавальщик. Как будто ливерные пенки не бьют. Убери бревно с глазу
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   60 / 808
24 января в 12:44
Но фанаты Шпор не могли не заметить,что это сказал их коач, а не Клопп или Эмери, или еще кто-то, и это наводит на кое-какие мысли, неправда ли?
на какие мысли это может наводить? или ты из породы почетинов,которым лишь бы что-то сказать? по твоим коментам я понял,что ты читаешь футбольные новости не только на этом сайте,значит ты не можешь не знать,что в англии уже в открытую,на уровне специалистов и экспертов,говорят о том ,что салах- серийный дайвер,что не джерард, не суарез даже близко к нему не стояли в этом плане. да ты и сам это прекрасно знаешь,так что с тобой все как бы ясно-типичный скузер,что бы ты не говорил тут....ВАР в нынешнем виде действительно имеет недостатки,но ВАР нужен,и чем быстрее,тем лучше, чтоб игра не зависела от продажных или просто непрофессиональных ,или трусливых судеек. надеюсь кто-то сможет наладить эту систему,потому что в этом виде она просто ломает динамику игры,и опять же не дает 100% правильное решение ситуации
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Tott_Hot
   267 / 808
24 января в 12:25
Что вам всем надо тут постоянно, сгиньте, нечистые!
Что раздражает? Так фанатов Ливерпуля тоже раздражают фанаты Spurds, на ветках про их клуб, а некоторые из этих фанатов Ттх на ветках Ливерпуля бывают даже чаще чем на своих.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Tott_Hot
   219 / 808
24 января в 12:15
Кого я здесь вижу, любителя нырков Мане и Салаха) Что забыли на это ветке, уважаемый?) Вас направить в правильную дорогу?)
ну вот и не будет пенальтей за их нырки. я лично за честную игру,да наверное и остальные фаны тоже,кроме Шпор. Салах и Мане итак могут забить,даже с игры, в игре против Кристала это показали,а Кейн без пенальти с трудом один забивает.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 808
24 января в 12:11
значит Почетик и Кейн будут вместе и останутся в АПЛе,то ли в Тоте,то ли в МЮ.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Kirill Erokhin
   191 / 808
24 января в 11:25
Но фанаты Шпор не могли не заметить,что это сказал их коач, а не Клопп или Эмери, или еще кто-то, и это наводит на кое-какие мысли, неправда ли?
Что вам всем надо тут постоянно, сгиньте, нечистые!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   267 / 808
24 января в 11:19
Но фанаты Шпор не могли не заметить,что это сказал их коач, а не Клопп или Эмери, или еще кто-то, и это наводит на кое-какие мысли, неправда ли?
fanilich
fanilich
   241 / 808
24 января в 11:18
Когда Тоттенхему забьют два или три гола из-за "левого"пенальти или офсайда,причем он потеряет из-за этих судейских ошибок драгоценные очки и не попадет в АПЛ в зону ЛЧ или не станет чемпионом АПЛ.Вот тогда Почеттино будет на каждом углу кричать быстрее нужно вводить ВАР.Болельщиков никогда не раздражает честный и справедливый футбол,если только не"адекватов",а если команда забила гол из вне игры и судьи гол засчитали,наверное это больше будет раздражать болельщиков
Vizor
Vizor
24 января в 10:35
В ВАР в АПЛ смысла нет, тк его не используют сами судьи в спорных ситуациях. И, здается мне, это не только их идея, а установка сверху)
Tott_Hot
Tott_Hot ответил dzvinka
   191 / 808
24 января в 10:33
все просто, это тренер для которого в футболе "главное перехитрить арбитра" по его же словам. Ведь после внедрения ВАР все эти Кейны, Ламели, Алли резко станут бесполезны, он и и так бесполезны... а теперь вообще удуляй просто будет.
Кого я здесь вижу, любителя нырков Мане и Салаха) Что забыли на это ветке, уважаемый?) Вас направить в правильную дорогу?)
alexov222
alexov222
   60 / 808
24 января в 10:23
Любит пухлый потрясти воздух своим языком. Лучше бы занялся делом, как великий Юрген Клоп ,и выбил для своих игроков лицензию на нырки, как у Салаха
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
24 января в 10:02
А паузы будут
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
24 января в 10:00
все просто, это тренер для которого в футболе "главное перехитрить арбитра" по его же словам. Ведь после внедрения ВАР все эти Кейны, Ламели, Алли резко станут бесполезны, он и и так бесполезны... а теперь вообще удуляй просто будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100