Почеттино считает, что АПЛ стоит повременить с введением VAR

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в Англии не стоит вводить VAR, пока чемпионат не будет к этому полностью готов. Напомним, болельщики на стадионе смогут смотреть спорные эпизоды на большом экране, однако они пока не везде установлены.
Думаю, что отложить внедрение VAR - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше.
Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен.
Здесь эксперты пишут, что Салах ныряет. Посмотрите матч, где Ливерпуль с курятником сыграл вничью, 2:2 : Салах обыграв двух- троих забил потрясающий гол, а Кейн с его партнёром по балетным танцам устроили дельфинарии. Харя первый левый пенальти не забил, а второй смог забить.
С тех пор понятно, какую команду тащат. А в Лиге чемпионов шпоры до 1/4 не могут дойти, уже лет 50)
Здесь эксперты пишут, что Салах ныряет. Посмотрите матч, где Ливерпуль с курятником сыграл вничью, 2:2 : Салах обыграв двух- троих забил потрясающий гол, а Кейн с его партнёром по балетным танцам устроили дельфинарии. Харя первый левый пенальти не забил, а второй смог забить.
С тех пор понятно, какую команду тащат. А в Лиге чемпионов шпоры до 1/4 не могут дойти, уже лет 50)