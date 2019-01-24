Почеттино считает, что АПЛ стоит повременить с введением VAR

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в Англии не стоит вводить VAR , пока чемпионат не будет к этому полностью готов. Напомним, болельщики на стадионе смогут смотреть спорные эпизоды на большом экране, однако они пока не везде установлены.

Думаю, что отложить внедрение VAR - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше.

Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен.