Линекер: «Надеюсь, Кейн сможет сыграть с „Боруссией“ в ответной игре»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер выразил мнение, что нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну будет непросто вернуться в строй после травмы лодыжки.

Вот эти повторяющиеся травмы всегда опасны. После них не так просто вернуться в строй. Травма лодыжки, конечно же, не так опасна, как, например, повреждения бедра или подколенного сухожилия. После этих травм возвращение дается с большим трудом. Надеюсь, что Кейн сможет вернуться в строй ко второй игре с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.