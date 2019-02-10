Бьелса может возглавить «Эвертон»

сегодня, 10:19

Наставник «Лидса »Марсело Бьелса может стать главным тренером «Эвертона».

«Ириски» переживают кризис - в этом году команда проиграла уже 5 матчей в АПЛ и вылетела из Кубка Англии от «Миллуолла». В случае увольнения Марку Силвы главным кандидатом на его пост станет именно Бьелса.