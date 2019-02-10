Бьелса может возглавить «Эвертон»

Наставник «Лидса »Марсело Бьелса может стать главным тренером «Эвертона».
«Ириски» переживают кризис - в этом году команда проиграла уже 5 матчей в АПЛ и вылетела из Кубка Англии от «Миллуолла». В случае увольнения Марку Силвы главным кандидатом на его пост станет именно Бьелса.
Аргентинец в данный момент работает с «Лидсом», который лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа. Что касается «Эвертона», то команда занимает 9-е место в АПЛ.
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