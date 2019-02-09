Сколько зарабатывают футбольные тренеры?

сегодня, 19:05

О зарплатах игроков говорят часто, а оклад наставников обсуждают реже. «Соккер.ру» знает, кого из тренеров ценят работодатели.

Рекорды по зарплатам тренеров в топ-5

Менди поставил метку с геолокацией «аэропорт Гонконга», и когда Гвадиолу об этом спросили, Хосеп выругался от неожиданности, использовав самый ходовой английский мат, и улыбнулся: «******, счастливый парень… Надо установить себе Инстаграм». Позже защитник признался, что пошутил, будучи в Париже, не в Гонконге, и что ему не нужны проблемы с Пепом.

Зато смог слетать с травмой в Барселону и проведать друзей дома, а главным тренерам во время сезона отпуск не светит точно. Хотя могут себе позволить по цене даже полет в космос без особых проблем - лучшим из них много платят. А после публикации рейтинга по топ-5 на февраль 2019 года стало понятно, почему Симеоне подписал новый контракт с «Атлетико».

Аргентинцу предложили почти 40 млн евро в год до вычета налогов. Платят больше всех в Ла Лиге и мире. У Диего «грязная» зарплата не меньше, чем у Неймара в ПСЖ . Футболисту по слухам доплачивают «помощь для неимущих» через катарский фонд – официально за рекламу, чтобы не избегать больших налоговых отчислений в французскую казну, но если у вас заработки в районе Неймара – вы богатый.

Зато Симеоне вряд ли играет в схемы и оффшоры с таким окладом. Аргентинец отдает 52 % испанцам в виде налогов, а за лояльность получает 19 млн евро чистыми. Выгодно быть верным! Даже выгоднее, чем работать на «Манчестер Сити» или тренировать другие большие клубы. А в АПЛ на первом месте Гвардиола, что ожидаемо, в других лигах лидируют наставники «денежных мешков» с трофеями - Аллегри, Ковач и Тухель.

Как видите, это еще и вопрос статуса. Ведь где Хосепу отстегивают 1.9 млн евро в месяц за работу в МС , там Аллегри после двух финалов ЛЧ и пачки Скудетто получает 1.14 в «Ювентусе». Но и это невероятно высокая тренерская зарплата. Вряд ли за пределами топ-5 кто-то обеспеченнее. Даже с учетом итальянского налога, у Массимо в год набегает около 9 млн евро без бонусов.

Это намного больше, чем получает, например, Фонсека в «Шахтере» - примерно 3.5 млн евро. В Португалии, Голландии или даже во многих клубах Франции и Германии тренерам не платят больше, так что рекорд у Симеоне – 40 млн евро в год до вычета налогов, дальше идет Гвардиола – 22.8, потом Аллегри – 13.7. У Клоппа зарплата в «Ливерпуле» равна 8 миллионам евро, у Почетттино – 9.7, а Тухель и Ковач «бедные» - 5 и 7 млн евро соответственно.

Как видите, «Атлетико» сломал рынок, чтобы удержать Диего у себя хотя бы на время. Если до конца января первым в мире был ветеран Марчелло Липпи – в сборной Китая платили 20 млн евро в год, то после ухода итальянца с поста на первый план вышел Симеоне.

Оклады тренеров в РПЛ - большая тайна

Даже зарплаты видных футболистов проще выяснить, а наставники словно стесняются признаться, сколько получают. И ладно, когда дело касается Мусаева – Галицкий имеет законное и моральное право прописать в трудовом соглашении пункт о неразглашении. Хотя какой смысл, деятельность ведь уникальная и публичная?

Но в «Спартаке», «Зените» или «Локомотиве», поскольку названные клубы так или иначе получают государственные деньги – окольными путями через частные компании с долей государства или прямо из кармана «народного достояния», странно скрывать от людей, сколько тратят на Кононова, Семака и Семина.

С другой стороны, вряд ли эти суммы впечатлят после европейских окладов. Хиддинку по слухам в «Анжи» грузили 7.5 млн евро в год – 625 тысяч евро в месяц, то есть больше, чем сейчас платят тренерам «Баварии» и ПСЖ . А названным выше людям, Каррере или Ганчаренко, не светил подобный оклад. А вот Манчини и Луческу хитро составляли контракты с «Зенитом», и хорошенько команду подоили.

Роберто хотел 9 миллионов евро после отставки, но позже было заявлено, что стороны разошлись по взаимному согласию без выплаты компенсаций или любых штрафов в пользу клуба со стороны итальянца. Отличная развязка, ведь и так 4.5 млн евро отдали за печальный год. И это еще неизвестно, не было ли каких-то подъемных с подачи Фурсенко.

А вот Мирча получил 4 млн евро за сезон, а потом взял еще 2.5 за досрочное расставание. «Зенит» - щедрая душа! Раньше сообщалось, что Семин в «Локомотиве» получает около 2 млн евро. Заметно меньше, чем давали Манчини, которого заметно опередил в РПЛ . Каррере платили до лета 2018 года примерно 1.5 млн евро, после подняли до 2.5-3 и расширили систему бонусов. Но вряд ли Массимо успел много заработать до увольнения.

В 2016-м году один из агентов сообщал, что Ганчаренко хитрый босс Гинер выписал всего 350 тысяч евро в год, а Слуцкому платил менее 2 млн евро, что для тренера с чемпионствами, как видите, совсем немного по стандартам «Зенита» или «Спартака». Российские клубы пользуются тем, что за иностранцами стоят мощные агенты, а русскоговорящие наставники согласны получать меньше.

Справедливо ли это? Посмотрим по таблице. Ясно ведь, что теперь Ганчаренко получает намного больше по новому контракту. Но и он для ЦСКА , и Семак для «Зенита» - «дешевая рабочая сила». В таком случае можно сделать вывод, что российские клубы управляются не по самым умным алгоритмам. Ведь давно и всем понятно, насколько важно заполучить подходящего тренера, еще важнее, чем конкретного игрока.

И если футболистов осыпали лимитным золотом, чем многим угробили карьеры, то тренеров щедростью не баловали и не балуют. Впрочем, это же касается всего мира в этой профессии. С одной стороны, у Гвардиолы огромная зарплата – больше, чем у Стерлинга, Озила, Погба, Де Брюйне, Азара и ряда других самых высокооплачиваемых игроков АПЛ . А с другой, разве есть логика в том, что Алексис Санчес получает в МЮ 2.28 млн евро в месяц, а его бывший тренер в МС всего 1.9?

Без Алексиса МЮ проживет, а без Гвардиолы МС вряд ли будет таким, как сейчас. С Месси, Роналду или даже Гризманном все понятно – привлекают рекламное внимание всего мира, на их именах клубы зарабатывают во всех смыслах. А в качестве основной помощи получают голы и передачи. Но Санчес вышел на двадцать минут против «Фулхэма» при счете 3:0, и получает за тренировки более двух миллионов евро в месяц.

Так что тренеров даже такого уровня, как Гвардиола, выше всех футболистов его лиги не ставят, или же ставят очень редко. Зинедин Зидан не получал в «Реале» космические деньги для футбола – по новому контракту платили 8 млн евро. Для футболистов «Реала» далеко не самая высокая отметка. Впрочем, в более скромных лигах та же история, только гипертрофированная.

Если Ганчаренко платили 350 тысяч евро поначалу, а параллельно Глушакову в «Спартаке» более двух миллионов, то такая диспропорция удивляет. Как прикажите игрокам уважать Семака или Кононова? В системе координат игрока РПЛ деньги часто мерило успеха. И могут легко узнать, насколько ниже руководство «Зенита» и «Спартака» ценит наставников команд.