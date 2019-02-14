Абель Эрнандес: «Акинфеев - один из лучших голкиперов мира»

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес похвалил своих партнеров по команде.

У нас действительно высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка еще прибавит, поскольку в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников. Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок. Не могу не выделить также и Федора Чалова. Отличный нападающий с большой перспективой роста. Убежден, что он еще будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нем видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент.

Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола. Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны. Игорь является одним из лучших голкиперов мира. Пожалуй, мог бы его сравнить только с Муслерой, который тоже является очень хорошим стражем ворот.