Абель Эрнандес: «Акинфеев - один из лучших голкиперов мира»

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес похвалил своих партнеров по команде.
У нас действительно высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка еще прибавит, поскольку в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников. Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок. Не могу не выделить также и Федора Чалова. Отличный нападающий с большой перспективой роста. Убежден, что он еще будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нем видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент.
Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола. Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны. Игорь является одним из лучших голкиперов мира. Пожалуй, мог бы его сравнить только с Муслерой, который тоже является очень хорошим стражем ворот.
Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей года по версии L'Equipe
Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев включен в десятку лучших голкиперов прошедшего года по версии L'Equipe, сообщается на официальном сайте французского издания.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Также в список лучших вратарей года вошли Алиссон (Бразилия, "Рома"/"Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"/"ПСЖ"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Кепа Аррисабалага (Испания, "Атлетик"/"Челси"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Джордан Пикфорд (Англия, "Эвертон") и Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").
Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей года по версии L'Equipe
Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев включен в десятку лучших голкиперов прошедшего года по версии L'Equipe, сообщается на официальном сайте французского издания.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Также в список лучших вратарей года вошли Алиссон (Бразилия, "Рома"/"Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"/"ПСЖ"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Кепа Аррисабалага (Испания, "Атлетик"/"Челси"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Джордан Пикфорд (Англия, "Эвертон") и Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").
Остается ТРИ ДНЯ до завершения ежегодного голосования
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Остается ТРИ ДНЯ до завершения ежегодного голосования
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015