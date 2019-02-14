Абель Эрнандес: «Акинфеев - один из лучших голкиперов мира»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.6 3.8 2.05
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.6 3.25 2.75
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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Абель Эрнандес: «Акинфеев - один из лучших голкиперов мира»

сегодня, 12:54

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес похвалил своих партнеров по команде.

У нас действительно высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка еще прибавит, поскольку в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников. Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок. Не могу не выделить также и Федора Чалова. Отличный нападающий с большой перспективой роста. Убежден, что он еще будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нем видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент.

Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола. Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны. Игорь является одним из лучших голкиперов мира. Пожалуй, мог бы его сравнить только с Муслерой, который тоже является очень хорошим стражем ворот. 

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   126 / 850
сегодня в 13:04
Вратарь ТОП уровня для России,а по поводу лучшего в мире имею мнение, чтобы поспорить.....:))))
Великолепный
Великолепный
   51 / 850
сегодня в 13:03
Доля правды в словах Абеля есть

Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей года по версии L'Equipe

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев включен в десятку лучших голкиперов прошедшего года по версии L'Equipe, сообщается на официальном сайте французского издания.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Также в список лучших вратарей года вошли Алиссон (Бразилия, "Рома"/"Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"/"ПСЖ"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Кепа Аррисабалага (Испания, "Атлетик"/"Челси"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Джордан Пикфорд (Англия, "Эвертон") и Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").
CSKA Rek
CSKA Rek
   220 / 850
сегодня в 13:02
да ну на ..., скажут они, селихов с ребровым лучше
Бутсы
Бутсы
   437 / 850
сегодня в 13:00
А что он ещё должен сказать про своего одноклубника? Нарезку с 43 голами показать?
NAZAR 007
NAZAR 007
   5 / 850
сегодня в 12:57
Конифеич- красава !

Остается ТРИ ДНЯ до завершения ежегодного голосования
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
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