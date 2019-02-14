Воронин: «Будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы»

Бывший форвард «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» .

Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор, там же легкие телесные повреждения, то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста. По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все.