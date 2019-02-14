Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Воронин: «Будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы»

14 февраля 2019, 12:47

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор, там же легкие телесные повреждения, то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста. По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией»
Вчера, 12:28
Форвард «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русским ругательствам
18 июня
Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»
09 июня
Лещук: «За три недели Алпатов дал гораздо больше, чем мы получили за год»
04 июня
Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за последние три года
01 июня
Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Мы спасаем род рыжих»
28 мая
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
16 февраля 2019 в 03:19
Просто играли бы на первенство ГУЛАГа
bashnat013
bashnat013
15 февраля 2019 в 13:44
а будь 1917 год то эту власть с этими типа законами давно бы перевешали
Antjnin
Antjnin ответ 4RT (раскрыть)
15 февраля 2019 в 12:22
Бардак в 50-е был ужасающий. Более-менее в начале 70-х годов прошлого века порядок навели.
Antjnin
Antjnin ответ sir_Alex (раскрыть)
15 февраля 2019 в 12:19
Я про количество ничего и не писал. Но этих заведений вполне хватало тем у кого были деньги. У работяг денег не было и они про кафе и рестораны узнавали только из кинофильмов.
Antjnin
Antjnin ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 февраля 2019 в 12:14
Тебе не нравится, что в стране начали наводить порядок?
Antjnin
Antjnin ответ 1 команда (раскрыть)
15 февраля 2019 в 11:53
Нужно побольше книг читать тех людей, которые в те времена по 58-ой статье сидели и всё это описывают.
Да и можешь найти уголовный кодекс РФСР сталинской эпохи и посмотреть какие наказания предусмотрены ворам и убийцам.
А вот по 58-ой статье судила революционная тройка, точнее не судила, а составляла приговор. Судов для 58-ой статьи просто не было.
sir_Alex
sir_Alex ответ Antjnin (раскрыть)
15 февраля 2019 в 09:57
Но не в таком количестве.
Sysanin101
Sysanin101
15 февраля 2019 в 04:30
Будь на дворе 50-е???
Слава Богу, что 50-е канули в лета, и возврата к ним нет, и не будет.
На дворе 2019-й.
А что это значит?
А это значит, что их не расстреляют, а ПОСАДЯТ!
От расстрела толку им нет, а вот от тюремного СРОКА толк им будет.
Расстрел хорош для террористов, а Кокорин и Мамаев хулиганьё и место им на нарах.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих и молятся на Бога, что сейчас не 50-е!
4RT
4RT
14 февраля 2019 в 22:48
В 50-е такого бардака не было
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля 2019 в 18:28
Так у нас 50-е года возвращаются, разве только без растрела
clop
clop ответ Сергей Саныч (раскрыть)
14 февраля 2019 в 17:33
Ну, если брать начало 50-х, то Воронин нисколько не ошибся. Товарищ Сталин ведь только в 1953 скопытился.
1 команда
1 команда ответ Antjnin (раскрыть)
14 февраля 2019 в 17:02
Откуда знаешь, зачем пишешь откровенную чушь.
RUSTY8
RUSTY8
14 февраля 2019 в 16:51
Еще один обезличатель кровавого совкового Мордора))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 февраля 2019 в 16:31
В 50-е годы за это только журили.
Ставили на вид,а если на вид уже есть,то строгий выговор с занесением или без занесения.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2019 в 16:21
Расчертвовали?!WTF?Если не знаешь слово правильно,лучше не пиши,за умного сойдешь.
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2019 в 15:57
это как?
Antjnin
Antjnin ответ dzvinka (раскрыть)
14 февраля 2019 в 15:21
Сталин очень любил уголовников и никогда им большие сроки не отвешивал.
Они были ДРУЗЬЯ народа. Ну оступились немного, замочили там 5-10 человек, это ерунда. Главное, что они против партии ничего не имели. А если бы имели, то вот тогда 10 лет без всякого суда и в шахту или на лесоповал.
dzvinka
dzvinka
14 февраля 2019 в 15:17, ред.
рыли бы уголь на шахте, зачем расстрелять?
ДСА
ДСА
14 февраля 2019 в 14:43
Они были бы корешами Василия Сталина и до смерти Иосифа Сталина им бы ничего не было, а потом понятное дело тюрьма.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2019 в 14:31
В 50-ые Воронина еще б не было)
zamsb
zamsb
14 февраля 2019 в 14:12
".....будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы....".
Скорее всего за такое время препровождение после игр их уже давным давно выгнали из команд на "вольные хлеба".
Antjnin
Antjnin ответ oncha (раскрыть)
14 февраля 2019 в 14:08
Ты прав. Они после ночной работы в это время спали. Рабочий день начинался ближе к вечеру, когда Хозяин просыпался.
Antjnin
Antjnin ответ sir_Alex (раскрыть)
14 февраля 2019 в 14:06, ред.
Ты не поверишь, но в 50-е годы были и кафе, и рестораны.
Antjnin
Antjnin
14 февраля 2019 в 14:01
Обсуждать действия работников прокуратуры имеют право лишь лица работающие там и имеющие высшее юридическое образование.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 февраля 2019 в 13:53, ред.
Ой д..биииил... В 50-е ворье в правительстве расстреляли бы раньше
sir_Alex
sir_Alex ответ oncha (раскрыть)
14 февраля 2019 в 13:43
Будь на дворе 50-е, не было бы кафе.
Neman Grodno
Neman Grodno ответ berda2003 (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2019 в 13:18
Л - логика
Footbolista
Footbolista ответ Espana-Deutschland (раскрыть)
14 февраля 2019 в 13:11
От Путина и ответка могла прилететь на месте)...
oncha
oncha
14 февраля 2019 в 13:07, ред.
Будь на дворе 50-е, чиновники бы по утрам в кафе не заседали.
NAZAR 007
NAZAR 007
14 февраля 2019 в 12:58
Остается ТРИ ДНЯ до завершения ежегодного голосования
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 