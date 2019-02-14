Воронин: «Будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор, там же легкие телесные повреждения, то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста. По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все.
Да и можешь найти уголовный кодекс РФСР сталинской эпохи и посмотреть какие наказания предусмотрены ворам и убийцам.
А вот по 58-ой статье судила революционная тройка, точнее не судила, а составляла приговор. Судов для 58-ой статьи просто не было.
Да и можешь найти уголовный кодекс РФСР сталинской эпохи и посмотреть какие наказания предусмотрены ворам и убийцам.
А вот по 58-ой статье судила революционная тройка, точнее не судила, а составляла приговор. Судов для 58-ой статьи просто не было.
Слава Богу, что 50-е канули в лета, и возврата к ним нет, и не будет.
На дворе 2019-й.
А что это значит?
А это значит, что их не расстреляют, а ПОСАДЯТ!
От расстрела толку им нет, а вот от тюремного СРОКА толк им будет.
Расстрел хорош для террористов, а Кокорин и Мамаев хулиганьё и место им на нарах.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих и молятся на Бога, что сейчас не 50-е!
Слава Богу, что 50-е канули в лета, и возврата к ним нет, и не будет.
На дворе 2019-й.
А что это значит?
А это значит, что их не расстреляют, а ПОСАДЯТ!
От расстрела толку им нет, а вот от тюремного СРОКА толк им будет.
Расстрел хорош для террористов, а Кокорин и Мамаев хулиганьё и место им на нарах.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих и молятся на Бога, что сейчас не 50-е!
Ставили на вид,а если на вид уже есть,то строгий выговор с занесением или без занесения.
Ставили на вид,а если на вид уже есть,то строгий выговор с занесением или без занесения.
Они были ДРУЗЬЯ народа. Ну оступились немного, замочили там 5-10 человек, это ерунда. Главное, что они против партии ничего не имели. А если бы имели, то вот тогда 10 лет без всякого суда и в шахту или на лесоповал.
Они были ДРУЗЬЯ народа. Ну оступились немного, замочили там 5-10 человек, это ерунда. Главное, что они против партии ничего не имели. А если бы имели, то вот тогда 10 лет без всякого суда и в шахту или на лесоповал.
Скорее всего за такое время препровождение после игр их уже давным давно выгнали из команд на "вольные хлеба".
Скорее всего за такое время препровождение после игр их уже давным давно выгнали из команд на "вольные хлеба".
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг.,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля,
до 23 : 59. Спешите успеть отдать свои голоса ! Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015