«Монако» обыграл «Нант»

«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Россиянин Александр Головин вышел в старте и был заменен на 83-й минуте встречи.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Нант» 1:0 (1:0)
Гол: Желсон Мартинш 13
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фабрегас, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин (Н'Куду Мбида 83), Рони Лопеш (Аолу 65), Фалькао (Винисиус 87)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Нант»: Тэтэрушану, Кватенг, Ие, Диего, Траоре, Ронже, Туре, Уорис, Эйссерик (Крхин 62), Лукас Лима (Лимбомбе 74), Кулибали (Мансе 68)
Главный тренер: Халилходжич Вахид.
Предупреждения: Бадьяшиль 25, Рони Лопеш 44, Головин 52, Крхин 73, Мансе 79, Адриен Силва 90+6
Судья: Тюаль Оливье.
Поднимайся, Монако!
Поднимайся, Монако!