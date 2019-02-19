Рейнгольд: «Если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
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18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
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Рейнгольд: «Если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет»

19 февраля 2019, 15:16

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд снова раскритиковал болельщиков «Зенита».

Я говорю правду! И буду это делать. Про «Зенит», про «Спартак», про ЦСКА. Если я говорю, что наши клубы на пятидесятых местах рейтинга УЕФА, что в Лиге чемпионов нам делать нечего, что в Лиге Европы со скрипом играем, там едва ли одна команда из двух останется, то это так и есть. Это лишь часть проблем. А когда тебе «пихают» за правду, за то, что ты хочешь высказать свое мнение, не представляете, как это обидно! Хочу увидеть хоть одного гада из Ленинграда, который меня так оскорбляет. Встретиться с ним с глазу на глаз. Меня в жизни так никто не оскорблял. Я родился в войну, рос в послевоенное время. Раньше за такие вещи били в лобешник. Если ты мужик, а не дворняжка, которая лает из-за угла, назови свой адрес, дай номер своего телефона. Я куплю билет, приеду, мы встретимся, поговорим. Я скажу ему пару слов. Во-первых, уважай возраст. Во-вторых, если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет.   

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Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил cska1948
   568 / 887
21 февраля в 08:54
Слово "глупый" ты первый употребил в нашем разговоре. Я лишь ответил тебе в тон. Если тебя это оскорбляет, то постарайся в будущем сам не употреблять подобных выражений к собеседнику. Всех благ!
Я и не скрываю что я употребил слово глупый. А раз ты такой культурный, то слово глупый уже само по себе оскорбление. Говоришь никого не оскорбил и отвечать тебе не за что...ну ну))
cska1948
cska1948 ответил Некит_Зенит
   176 / 887
21 февраля в 05:44
Ты меня глупым назвал, а это оскорбление. Так что не сливайся. И не надо хвастаться, что ты там исколесил куда и откуда... мне это не интересно.
Слово "глупый" ты первый употребил в нашем разговоре. Я лишь ответил тебе в тон. Если тебя это оскорбляет, то постарайся в будущем сам не употреблять подобных выражений к собеседнику. Всех благ!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил cska1948
   568 / 887
21 февраля в 01:10
А я, в отличии от таких как ты, ни кого не оскорбляю и отвечать мне не за что! Я за свою жизнь исколесил страну от Прибалтики до Байкала и от Воркуты с Надымом до Средней Азии и всегда находил с людьми общий язык и взаимопонимание. А вот вы, дети интернета, с людьми общаться не научились.
Ты меня глупым назвал, а это оскорбление. Так что не сливайся. И не надо хвастаться, что ты там исколесил куда и откуда... мне это не интересно.
cska1948
cska1948 ответил Некит_Зенит
   176 / 887
20 февраля в 22:46
Ты глупый? ренгольд вполне себе известный чувачок. А если его обольет какой нибудь вася пупкин не прячась под никами, знаешь че будет? Ну и потом,й ну выскажет ему кто то в лицо, он что всех знает? Ему ли не все равно, под ником там или под реальным именем? Хотя если сильно заденет может может и в суд подать за оскорбления, а кому оно надо?
А я, в отличии от таких как ты, ни кого не оскорбляю и отвечать мне не за что! Я за свою жизнь исколесил страну от Прибалтики до Байкала и от Воркуты с Надымом до Средней Азии и всегда находил с людьми общий язык и взаимопонимание. А вот вы, дети интернета, с людьми общаться не научились.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил cska1948
   568 / 887
20 февраля в 21:48
Разница в том, что Рейнгольд высказывает своё мнение под своим СОБСТВЕННЫМ именем, а поливают его грязью люди, которые прячутся за вымышленное имя(ник). Вот Рейнгольд и говорит им назовите себя, а не прячьтесь за угол. Разницу улавливаешь?
    cska1948
    cska1948 ответил Некит_Зенит
       176 / 887
    20 февраля в 18:14
    Ты глупый? ренгольд вполне себе известный чувачок. А если его обольет какой нибудь вася пупкин не прячась под никами, знаешь че будет? Ну и потом,й ну выскажет ему кто то в лицо, он что всех знает? Ему ли не все равно, под ником там или под реальным именем? Хотя если сильно заденет может может и в суд подать за оскорбления, а кому оно надо?
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит ответил cska1948
         568 / 887
      20 февраля в 15:55
      Разница в том, что Рейнгольд высказывает своё мнение под своим СОБСТВЕННЫМ именем, а поливают его грязью люди, которые прячутся за вымышленное имя(ник). Вот Рейнгольд и говорит им назовите себя, а не прячьтесь за угол. Разницу улавливаешь?
      Ты глупый? ренгольд вполне себе известный чувачок. А если его обольет какой нибудь вася пупкин не прячась под никами, знаешь че будет?
      Ну и потом,й ну выскажет ему кто то в лицо, он что всех знает? Ему ли не все равно, под ником там или под реальным именем? Хотя если сильно заденет может может и в суд подать за оскорбления, а кому оно надо?
      Duke_dp
      Duke_dp
         466 / 887
      20 февраля в 14:01
      Не стоит так серьёзно относиться к интернету.
      Это анонимная площадка для поливания друг друга 96ами. Только и всего.
      Поливаешь кого-нибудь и жизнь улучшается)))

      Не нужно принимать это за чистую монету или какое-то общественное мнение.
      Оно далеко не общественное.
      cska1948
      cska1948 ответил Некит_Зенит
         176 / 887
      20 февраля в 11:55
      Тогда пусть ответит за свои слова, когда втирал, что спартак разорвет этот зенит. Что значит этот? Он с зенитом совсем не считается? А как получилось думаю тебе напоминать не надо. Им только поболтать что рейнгольд что кафель, одного поля ягоды
      Разница в том, что Рейнгольд высказывает своё мнение под своим СОБСТВЕННЫМ именем, а поливают его грязью люди, которые прячутся за вымышленное имя(ник). Вот Рейнгольд и говорит им назовите себя, а не прячьтесь за угол. Разницу улавливаешь?
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Некит_Зенит
         156 / 887
      19 февраля в 23:08
      В чем?
      Нельзя так с пожилыми людьми.
      Все-таки вчера ему исполнилось 77...
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит ответил cska1948
         568 / 887
      19 февраля в 22:24
      В том, что в тылу не только детей делали, но снаряды, патроны и всё что необходимо было фронту. Это первое. А второе то, что Рейнгольд НЕ хвастает, что в войну родился, а хочет сказать, что вырос он в суровое время, в которое за слова принято было ОТВЕЧАТЬ.
      Тогда пусть ответит за свои слова, когда втирал, что спартак разорвет этот зенит. Что значит этот? Он с зенитом совсем не считается? А как получилось думаю тебе напоминать не надо.
      Им только поболтать что рейнгольд что кафель, одного поля ягоды
      cska1948
      cska1948 ответил Некит_Зенит
         176 / 887
      19 февраля в 22:09
      В чем?
      В том, что в тылу не только детей делали, но снаряды, патроны и всё что необходимо было фронту. Это первое. А второе то, что Рейнгольд НЕ хвастает, что в войну родился, а хочет сказать, что вырос он в суровое время, в которое за слова принято было ОТВЕЧАТЬ.
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит ответил Leningrad 84
         568 / 887
      19 февраля в 21:50
      Некит, ты не прав!
      В чем?
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Некит_Зенит
         156 / 887
      19 февраля в 18:51
      А в третьих: нашел чем гордиться... в войну он родился. Кто то от пуль погибал защищая родину, а кто то детей делал. Ой молчи уже, и не обижайся.
      Некит, ты не прав!
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         156 / 887
      19 февраля в 18:48
      Зря Валерий Леонидович обижается именно на болельщиков Зенита.
      Лично я обычно отношусь к его постам с юмором и определенной долей уважения.
      Мне кажется, от своих любимых хрюнов ему гораздо больше достается в интернете...
      grazie100
      grazie100
         344 / 887
      19 февраля в 18:37
      Главное всё плохое ,что пишут - это только зенитовские болельщики,всё истинно прекрасное в понимании Рейнгольда , это замечательные🐷. То что он пишет всякую.лабуду это никого не должео волновать . Лучше ему писать только в стенной газете Спартака и меньше пафоса и гонора, в его возрасте надо говорить мало, но по лелу , а не становиться какой-то пишущей звездой интернета и изображать из себя ,,Оракула".Рейнгольд не был выдающимся игроком , ему было далеко до звёзд своего времени и теперь он хочет добрать это через интернет. ...Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог...Его пример другим наука...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         97 / 887
      19 февраля в 17:20
      Не распаляйтесь, Валерий! Спартак вам еще попортит нервов в этом сезоне) Приберегите нервные клетки на будущее.
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит
         568 / 887
      19 февраля в 17:09
      А в третьих: нашел чем гордиться... в войну он родился. Кто то от пуль погибал защищая родину, а кто то детей делал. Ой молчи уже, и не обижайся.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         10 / 887
      19 февраля в 16:28
      Кем это дед себя возомнил??? Он что последняя инстанция ??? Почему все должны соглашаться с его маразматическими доводами???
      До всех докопался.....
      LOpp
      LOpp
         5 / 887
      19 февраля в 16:17
      Завтра
      Сегодня 16:01
      Сегодня похоже обострение у абсолютно пристрастных "свиноавторов" , которые пишут про других.
      Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
      И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      это интервью у Рейнгольда взяла газета "Спорт день за днем"

      Спорт день за днем
      Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7, бизнес-центр "СТЕЛЬП"
      Тел.: 3317677, факс: 3317678
      Учредители
      Учредитель: ООО "Юнитис"
      197101, город Санкт-Петербург, улица Рентгена, 7

      ----------------------------------------------------------------------------
      Завтра, снимай штаны ты опять 79.лся
      161регион
      161регион
         7 / 887
      19 февраля в 16:06
      Разносчик фекалий....уха ха ха
      sir_Alex
      sir_Alex
         104 / 887
      19 февраля в 16:06
      Литейный Стёпка, поди, хулиганит по-питерски, ахахахахахахахаха!!!))))))
      Лакшери
      Лакшери
         275 / 887
      19 февраля в 16:05
      куда на лечение скидывать ?
      борька
      борька
         203 / 887
      19 февраля в 16:05
      Браво, Рейнгольд В! Всадил футбольному быдлаку по самые яйца! От меня возьми тухлое яйцо и разбей у него на голове!
      161регион
      161регион
         7 / 887
      19 февраля в 16:05
      БУ ГА ГА ГА.....СКА....ОТКЛЮЧИТЕ ЭТОМУ ЭКСПЕРТУ МИКРОФОН И ИНТЕРНЕТ....
      Завтра
      Завтра
         265 / 887
      19 февраля в 16:01
      Сегодня похоже обострение у абсолютно пристрастных "свиноавторов" , которые пишут про других.
      Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
      И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать. Свинокомплексы не дают спокойно пропустить новости про другие клубы с достижениями.
      dzvinka
      dzvinka
         75 / 887
      19 февраля в 16:00
      дед начнет вычислять по ай-пи ща)))
      PITER_1
      PITER_1
         672 / 887
      19 февраля в 15:53
      дельный совет дал сам себе старикан
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки ответил LOpp
         36 / 887
      19 февраля в 15:48
      Хочу увидеть хоть одного гада из Ленинграда, который меня так оскорбляет. Встретиться с ним с глазу на глаз. --------------------------------------------------------- Пикерман, беги!!!!
      А их как послушаешь, то они все говорят, что они по 190+ ростом и все боксеры! Ну нет ни единой причины им не верить!
      удав
      удав
         238 / 887
      19 февраля в 15:48
      вот Ренгольд уже в приличных годах, а так и не понял что ум меряется не возрастом=) интересно дед комментарии на соккере читает раз так нервничает?
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