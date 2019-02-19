Рейнгольд: «Если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд снова раскритиковал болельщиков «Зенита».
Я говорю правду! И буду это делать. Про «Зенит», про «Спартак», про ЦСКА. Если я говорю, что наши клубы на пятидесятых местах рейтинга УЕФА, что в Лиге чемпионов нам делать нечего, что в Лиге Европы со скрипом играем, там едва ли одна команда из двух останется, то это так и есть. Это лишь часть проблем. А когда тебе «пихают» за правду, за то, что ты хочешь высказать свое мнение, не представляете, как это обидно! Хочу увидеть хоть одного гада из Ленинграда, который меня так оскорбляет. Встретиться с ним с глазу на глаз. Меня в жизни так никто не оскорблял. Я родился в войну, рос в послевоенное время. Раньше за такие вещи били в лобешник. Если ты мужик, а не дворняжка, которая лает из-за угла, назови свой адрес, дай номер своего телефона. Я куплю билет, приеду, мы встретимся, поговорим. Я скажу ему пару слов. Во-первых, уважай возраст. Во-вторых, если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет.
Ну и потом,й ну выскажет ему кто то в лицо, он что всех знает? Ему ли не все равно, под ником там или под реальным именем? Хотя если сильно заденет может может и в суд подать за оскорбления, а кому оно надо?
Ну и потом,й ну выскажет ему кто то в лицо, он что всех знает? Ему ли не все равно, под ником там или под реальным именем? Хотя если сильно заденет может может и в суд подать за оскорбления, а кому оно надо?
Это анонимная площадка для поливания друг друга 96ами. Только и всего.
Поливаешь кого-нибудь и жизнь улучшается)))
Не нужно принимать это за чистую монету или какое-то общественное мнение.
Оно далеко не общественное.
Это анонимная площадка для поливания друг друга 96ами. Только и всего.
Поливаешь кого-нибудь и жизнь улучшается)))
Не нужно принимать это за чистую монету или какое-то общественное мнение.
Оно далеко не общественное.
Все-таки вчера ему исполнилось 77...
Все-таки вчера ему исполнилось 77...
Им только поболтать что рейнгольд что кафель, одного поля ягоды
Им только поболтать что рейнгольд что кафель, одного поля ягоды
Лично я обычно отношусь к его постам с юмором и определенной долей уважения.
Мне кажется, от своих любимых хрюнов ему гораздо больше достается в интернете...
Лично я обычно отношусь к его постам с юмором и определенной долей уважения.
Мне кажется, от своих любимых хрюнов ему гораздо больше достается в интернете...
До всех докопался.....
До всех докопался.....
Сегодня 16:01
Сегодня похоже обострение у абсолютно пристрастных "свиноавторов" , которые пишут про других.
Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать.
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это интервью у Рейнгольда взяла газета "Спорт день за днем"
Спорт день за днем
Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7, бизнес-центр "СТЕЛЬП"
Тел.: 3317677, факс: 3317678
Учредители
Учредитель: ООО "Юнитис"
197101, город Санкт-Петербург, улица Рентгена, 7
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Завтра, снимай штаны ты опять 79.лся
Сегодня 16:01
Сегодня похоже обострение у абсолютно пристрастных "свиноавторов" , которые пишут про других.
Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это интервью у Рейнгольда взяла газета "Спорт день за днем"
Спорт день за днем
Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7, бизнес-центр "СТЕЛЬП"
Тел.: 3317677, факс: 3317678
Учредители
Учредитель: ООО "Юнитис"
197101, город Санкт-Петербург, улица Рентгена, 7
----------------------------------------------------------------------------
Завтра, снимай штаны ты опять 79.лся
Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать. Свинокомплексы не дают спокойно пропустить новости про другие клубы с достижениями.
Ну или есть второй вариант - трансферное окно закрывается, а о "свинарнике" и его очередных "гениальных" покупках - ни слуху ни духу со времен победы в "Мегакубке Канделаки-ТВ".
И поэтому "свиноавтры" понимают, что сейчас "свиней" надо как-то отвлечь и занять. А лучшего средства по отвлечению "свиноты", чем вбросы по "Зенит" или ЦСКА - не придумать. Свинокомплексы не дают спокойно пропустить новости про другие клубы с достижениями.