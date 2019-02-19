Рейнгольд: «Если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд снова раскритиковал болельщиков «Зенита».

Я говорю правду! И буду это делать. Про «Зенит», про «Спартак», про ЦСКА . Если я говорю, что наши клубы на пятидесятых местах рейтинга УЕФА , что в Лиге чемпионов нам делать нечего, что в Лиге Европы со скрипом играем, там едва ли одна команда из двух останется, то это так и есть. Это лишь часть проблем. А когда тебе «пихают» за правду, за то, что ты хочешь высказать свое мнение, не представляете, как это обидно! Хочу увидеть хоть одного гада из Ленинграда, который меня так оскорбляет. Встретиться с ним с глазу на глаз. Меня в жизни так никто не оскорблял. Я родился в войну, рос в послевоенное время. Раньше за такие вещи били в лобешник. Если ты мужик, а не дворняжка, которая лает из-за угла, назови свой адрес, дай номер своего телефона. Я куплю билет, приеду, мы встретимся, поговорим. Я скажу ему пару слов. Во-первых, уважай возраст. Во-вторых, если не понимаешь ни черта в футболе, то не лезь в интернет.