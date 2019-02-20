Лопеш: «Чтобы забить на „Камп Ноу“, мы должны как следует постараться»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш подвёл итоги домашнего матча с «Барселоной» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» – это исключительная команда, и мы сделали всё возможное, чтобы не пропустить. Мы закончили этот матч, сделав половину работы. Мы хотели забить, но не смогли это сделать.

Джейсон Денайе и Лео Дюбуа блестяще справились с работой в обороне, но это была заслуга всей команды: все 11 человек были единым целым. Наша команда заслуживает аплодисментов за эту игру, ведь во втором тайме было достаточно тяжело.

Шансы на выход в четвертьфинал есть у обеих команд. Мы должны как следует постараться, чтобы забить гол на их поле. Нужно показать по-настоящему хороший футбол, быть сильными и использовать любую возможность.