Бускетс: «Мы были лучше „Лиона“ и могли победить»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс оптимистично настроен на ответную игру с «Лионом», несмотря на то, что его команде не удалось забить французам на выезде (0:0).

Мы не считаем этот результат опасным. Мы просто нацелены на то, чтобы выиграть ответный матч. «Барселона» была сильнее, и если мы хотим попасть в четвертьфинал, то теперь знаем, что в ответной встрече мы должны побеждать.

Волноваться бы стоило. если бы ничего не создали. Так что нужно сохранять оптимизм. Конечно, мы не можем быть счастливы, однако я считаю, что играли мы хорошо, могли забить и победить. Но таков футбол.