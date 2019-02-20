Кьеллини: «Рамос - лучший защитник в мире»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини похвалил капитана «Реала» Серхио Рамоса.
Я не лучший защитник в мире. Уже говорил об этом в прошлом. Считаю, что сейчас лучший - Серхио Рамос. Это заслуженно, ведь он настоящий лидер своей команды. Он влияет на игру обеих команд в матче. В этом сезоне он еще и пенальти бить начал.
Эпоха меняется,футболеры не вечные.
Останется хорошее и плохое. Но,лучшие всегда будут на ориентире.
Рамос в том числе.
Эпоха меняется,футболеры не вечные.
Останется хорошее и плохое. Но,лучшие всегда будут на ориентире.
Рамос в том числе.
Я бы назвал кого-то из линейки Кьеллини-Рамос-Годин. Бешеный опыт + даже в таком возрасте Ван Дейку фору дадут. Вирджил же , к сожалению,пока ещё даже не на уровне Бонуччи. Но безусловно все предпосылки стать лучшим в скором времени есть. Надо только это право заслужить (что достаточно сложно сделать в таком клубе как Ливерпуль)
Я бы назвал кого-то из линейки Кьеллини-Рамос-Годин. Бешеный опыт + даже в таком возрасте Ван Дейку фору дадут. Вирджил же , к сожалению,пока ещё даже не на уровне Бонуччи. Но безусловно все предпосылки стать лучшим в скором времени есть. Надо только это право заслужить (что достаточно сложно сделать в таком клубе как Ливерпуль)
У него есть харизма, есть чувства биться до конца, но нет умений высочайшего класса защитника.
Так что Кьеллини лукавит, когда говорит о Рамосе в таком свете.
У него есть харизма, есть чувства биться до конца, но нет умений высочайшего класса защитника.
Так что Кьеллини лукавит, когда говорит о Рамосе в таком свете.