Кьеллини: «Рамос - лучший защитник в мире»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини похвалил капитана «Реала» Серхио Рамоса.

Я не лучший защитник в мире. Уже говорил об этом в прошлом. Считаю, что сейчас лучший - Серхио Рамос. Это заслуженно, ведь он настоящий лидер своей команды. Он влияет на игру обеих команд в матче. В этом сезоне он еще и пенальти бить начал.