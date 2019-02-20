Мората: «„Ювентус“ и без Роналду доходил до финала Лиги чемпионов»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболисты вместе в прошлом выступали за «Реал».

У «Юве» есть Роналду? Да, но они выходили в финал и без него. У меня никогда не было проблем с Криштиану. Он хороший человек. Туринцы - очень конкурентоспособная команда, их будет сложно победить, но мы сделаем все возможное для этого. Между командами есть взаимное уважение.