Мората: «„Ювентус“ и без Роналду доходил до финала Лиги чемпионов»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболисты вместе в прошлом выступали за «Реал».
У «Юве» есть Роналду? Да, но они выходили в финал и без него. У меня никогда не было проблем с Криштиану. Он хороший человек. Туринцы - очень конкурентоспособная команда, их будет сложно победить, но мы сделаем все возможное для этого. Между командами есть взаимное уважение.
Отметим, что в сезоне 2014/15 «Ювентус» именно с Моратой в составе пробился в финал Лиги чемпионов, но уступил там «Барселоне».
Даже если до финала дойдёте, Барса вас вынесет!
Даже если до финала дойдёте, Барса вас вынесет!
Во всяком случае будет принципиальная рубка.
Исход сможет решить даже один гол.
Удачи Ювентусу!
Во всяком случае будет принципиальная рубка.
Исход сможет решить даже один гол.
Удачи Ювентусу!