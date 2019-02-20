Пёнтек: «Надеюсь, что „Милан“ снова станет великим благодаря мне»

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек доволен, что сменил клуб этой зимой.

Надеюсь, что «Милан» снова станет великим благодаря мне. У нас отличная команда. Мы хорошо сыгрались с Пакетой. У него отличный пас и техника. Если бы у меня были все те качества, о которых пишут в газетах, то я бы уже был лучшим в мире. Надеюсь, что в будущем я действительно стану играть на таком уровне.