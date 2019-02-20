Фонсека уверен, что судейство не повлияет на исход матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Айнтрахта». Напомним, на 11-й минуте первого поединка с поля был удален полузащитник «горняков» Тарас Степаненко.

Удаление Степаненко? Я думаю, что со стороны арбитра было слишком много внимания к нашему игроку, особенно со второй желтой карточкой. Я не буду обсуждать решение арбитра, но это было неправильно.

Завтра будет очень опытный судья. Один из лучших и самых опытных в Европе. Арбитр, который дает играть. Поэтому уверен, что исход завтрашнего матча ни в коем случае не разрешится за счет судейства.

Я уверен, что завтрашний матч будет проходить в атмосфере, которую мы все обожаем. Прекрасно понимаем, что стадион будет за соперника, но это идеальный для меня сценарий, я люблю, когда полные стадионы.