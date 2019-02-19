Марсело обсудил свое будущее в «Реале»

Защитник «Реала» Марсело вчера провел встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Стороны обсудили будущее бразильца в клубе.
Игрок заявил, что недоволен своим положением в команде. Сообщается, что этот сезон может стать последним для футболиста в Мадриде. К Марсело проявляет интерес «Ювентус». Ранее ходили слухи, что бразилец не попадает в состав «Реала» из-за лишнего веса.
Че не говори,но Марс мастодонт. Все лучшее отдал Реалу,славные годы провёл.
Хотел б остаться,работал бы на пределе.
Видать окончательно собрался к другу Рону.
Че не говори,но Марс мастодонт. Все лучшее отдал Реалу,славные годы провёл.
Хотел б остаться,работал бы на пределе.
Видать окончательно собрался к другу Рону.