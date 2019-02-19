Марсело обсудил свое будущее в «Реале»

19 февраля 2019, 16:14

Защитник «Реала» Марсело вчера провел встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Стороны обсудили будущее бразильца в клубе.

Игрок заявил, что недоволен своим положением в команде. Сообщается, что этот сезон может стать последним для футболиста в Мадриде. К Марсело проявляет интерес «Ювентус». Ранее ходили слухи, что бразилец не попадает в состав «Реала» из-за лишнего веса.