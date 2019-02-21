ЦСКА приблизился к трансферу 19-летнего бразильского полузащитника

21 февраля 2019, 00:03

В Бразилии сообщают, что полузащитник местного клуба «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) может перейти в московский ЦСКА . Сейчас клубы ведут переговоры.

Сам 19-летний футболист уже побывал в Испании, где проводят свой сбор «армейцы», и согласовал с клубом условия личного контракта.

Информацию о переговорах подтвердил исполнительный директор «Васку да Гама» Александр Фариа.

«Васку да Гама» получил предложение от ЦСКА около месяца назад, клуб его сразу отклонил. В прошлый понедельник они сделали новое, значительно более крупное предложение. Переговоры продвинулись и в любом случае будут завершены в четверг, так как в России закрывается трансферное окно.