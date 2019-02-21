ЦСКА приблизился к трансферу 19-летнего бразильского полузащитника

В Бразилии сообщают, что полузащитник местного клуба «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) может перейти в московский ЦСКА. Сейчас клубы ведут переговоры.
Сам 19-летний футболист уже побывал в Испании, где проводят свой сбор «армейцы», и согласовал с клубом условия личного контракта.
Информацию о переговорах подтвердил исполнительный директор «Васку да Гама» Александр Фариа.
«Васку да Гама» получил предложение от ЦСКА около месяца назад, клуб его сразу отклонил. В прошлый понедельник они сделали новое, значительно более крупное предложение. Переговоры продвинулись и в любом случае будут завершены в четверг, так как в России закрывается трансферное окно.
Согласно информации источника, ЦСКА предлагает за игрока 5 млн евро. Кроме того, бразильский клуб рассчитывает получить процент с последующего трансфера Сантоса.
Посмотрел нарезки его игры, скоростной, резкий, маленького роста а мяч отобрать у него не так просто.
Посмотрел нарезки его игры, скоростной, резкий, маленького роста а мяч отобрать у него не так просто.
А теперь Алан в лазарете , Влашич уйдет, п/защиту надо усиливать.
А теперь Алан в лазарете , Влашич уйдет, п/защиту надо усиливать.
Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он забил пять голов в девяти матчах.
Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он забил пять голов в девяти матчах.
Модераторы, что поменялось в вашем виртуальном мире?...)))
Модераторы, что поменялось в вашем виртуальном мире?...)))
Как раз то чего свиньям не хватало
Как раз то чего свиньям не хватало