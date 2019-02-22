«Зенит» и «Краснодар» могут сыграть друг с другом в 1/8 финала Лиги Европы

22 февраля 2019, 01:23

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира сыграют: «Зенит», «Краснодар» (оба - Россия), «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал» (все - Испания), «Челси», «Арсенал» (оба - Англия), «Интер», «Наполи» (оба - Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Ренн» (Франция), «Бенфика» (Португалия), «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия).

Жеребьёвка 1/8 финала состоится в пятницу 22 февраля в Ньоне. На этой стадии не будет сеяных команд, а клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О любых ограничениях будет объявлено перед жеребьёвкой. Матчи запланированы на 7 и 14 марта.