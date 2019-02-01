«Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.35 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.87 3.4 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.4 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 33’  Япония 0:2  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3 1.9 4.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 30’ Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 2:0 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 31’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 0:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 4’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.25 3.15 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.55 2.85 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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«Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

сегодня, 15:59

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании.

Итоги:

«Бетис» – «Валенсия»

«Барселона» – «Реал»

Первые полуфинальные матчи состоятся 5, 6 или 7 февраля. Ответные встречи пройдут 27 и 28 февраля. Финал состоится на домашнем стадионе «Бетиса». В прошлом сезоне победителем стала «Барселона».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   216 / 819
сегодня в 17:31
Хотелось бы, чтобы они сыграли в финале все таки)
Но что поделаешь. Много сил придется отдать этому противостоянию обеим командам) и это в преддверии лч..
Ну и Реал сейчас ход набрал) эт не та команда, что была вначале сезона.
Думаю нас ждет классные матчи)
Удачи каталонцам!
Ulan Kulsinbaev
Ulan Kulsinbaev
   797 / 819
сегодня в 17:30
👍👍👍
RMUKMU
RMUKMU
   111 / 819
сегодня в 17:27
Всё бы хорошо если б не слова "первые" и "ответные".
Когда уже испанская федерация осознает свою глупость и изменит формат кубка на нормальный.
Вот если получится первый матч огненым, например одна из команд отыграется с 0:2 и забьёт победный гол на 90+5 минуте в меньшинстве со спорного пенальти, и все эмоции пойдут лесом так как впереди ответный матч.
Также текущий формат известен захватывающими поединками во втором матче после счёта 0:5 в первом.
А в этом сезоне ещё и РФС взял эту дурость на вооружение.
allemz
allemz ответил RMA 005
   20 / 819
сегодня в 17:26
Да Гриша твоя правда,Барса жёстко усилилась. Забрали этого голландца у Аякса,нашим проще стало,скоро другого заберут... и мздц попробуй че то сказать. Вашим раньше времени не паниковать,ну прям явного фавора в этой ЛЧ я не вижу. И хорош прибедняться,состав у вас не суй палец,без ногтя останешься.
Зря ты так про состав. Всё исходит от тренера. Гвардиола уже 5 лет с треском вылетает из ЛЧ. Уже 2 раза успел вылететь у руля Сити на стадии 1/4. Где взять источник оптимизма?
RMA 005
RMA 005 ответил allemz
   214 / 819
сегодня в 17:20
Не хочу думать о перспективах Сити в ЛЧ, пока в соперники не попадется серьезный клуб. Реал пройдет Аякс, вопрос в настрое, так что на классе должны проходить, как говорится. Ну Барселона усилиась неплохо, как по мне, главный фаворит, хотя мало кто в нее верит.
Да Гриша твоя правда,Барса жёстко усилилась. Забрали этого голландца у Аякса,нашим проще стало,скоро другого заберут... и мздц попробуй че то сказать.
Вашим раньше времени не паниковать,ну прям явного фавора в этой ЛЧ я не вижу.
И хорош прибедняться,состав у вас не суй палец,без ногтя останешься.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
   466 / 819
сегодня в 17:19
Отличный жребий, нас ждут два ярких матча. Ну и календарь у Барсы на ближайший месяц, судите сами: Валенсия (дома), Реал (дома), Атлетик Бильбао (выезд), Вильядолид (дома), Лион (выезд), Севилья (выезд), Реал (выезд), Реал (выезд).
Ми Ша
Ми Ша ответил allemz
   481 / 819
сегодня в 17:16
В общем согласен с тобой. Вам ещё за Ливерпулем гнаться, Гвардиола не тот тренер, который будет где-то сплавляться, скорее наоборот.
nnb199O
nnb199O
   280 / 819
сегодня в 17:16
Барса-Реал, значит будет большой спектакль, Голливуд отдыхает.
Gelious
Gelious ответил FILL3286
   270 / 819
сегодня в 17:15
Стыдно за Барселонау
    allemz
    allemz ответил Ми Ша
       20 / 819
    сегодня в 17:13
    Думаешь Сити впишется?)
    Не хочу думать о перспективах Сити в ЛЧ, пока в соперники не попадется серьезный клуб.

    Реал пройдет Аякс, вопрос в настрое, так что на классе должны проходить, как говорится.
    Ну Барселона усилиась неплохо, как по мне, главный фаворит, хотя мало кто в нее верит.
    ДобряK
    ДобряK ответил Ми Ша
       191 / 819
    сегодня в 17:12
    Даже Добрый человек не остался равнодушным к предстоящим матчам)). Рад тебя видеть). Главное без травм с обеих сторон и пусть победит Реал)).
    В ОДНОМ кубковом матче) а в финале пусть победит Барселона) в общем, всё по-честному)
    Ми Ша
    Ми Ша ответил allemz
       481 / 819
    сегодня в 17:10
    Думаешь Сити впишется?)
    Ми Ша
    Ми Ша ответил ДобряK
       481 / 819
    сегодня в 17:09
    Даже Добрый человек не остался равнодушным к предстоящим матчам)). Рад тебя видеть).

    Главное без травм с обеих сторон и пусть победит Реал)).
    Abverin
    Abverin
       484 / 819
    сегодня в 17:08
    Шикарный будет полуфинал.
    Игорь Гниленко
    Игорь Гниленко
    сегодня в 17:08
    оба великих клуба
    RMA 005
    RMA 005 ответил Ми Ша
       214 / 819
    сегодня в 17:08
    Нурик, привет! Тоже ждал Барсу в полуфинале, если брать кубок, то побеждать нужно сильнейших, кем Барса и является.
    Здоров Миша.
    Ты прав. Тут выбора нема. Полюбасу надо побеждать Барсу,если хотят этот стремный кубок брать.
    Думаю для наших самое время. Немного ход набрали. Посмотрим на сколько хватит.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса ответил Игорь Гниленко
       175 / 819
    сегодня в 17:07
    откудо столь неновисти футбол должен объединять
    эти бараны ничего общего с футболом не имеют, не обращай внимания, просто словесно пукают :D
    многие из них даже стены камп ноу снаружи не видели, но зато в глубине души коренные каталонцы :DD
    Игорь Гниленко
    Игорь Гниленко
    сегодня в 17:07
    надеюсь что будет красивыи футбол и победит сильнеишии а нам нужно только всем этим наслаждаться
    allemz
    allemz ответил ДобряK
       20 / 819
    сегодня в 17:07
    Матчи Примеры, плей-офф Лиги чемпионов, да ещё два матча между такими принципиальными соперниками, где всегда выкладываются по максимуму, не жалея сил. Было бы достаточно и одного в финале, если пройдут обе команды. Для болельщиков-хорошо, для команд и итогового результата - не очень. Лучше встретиться в финале Лиги чемпионов и побазарить))).
    Эт еще добраться нужно, чтобы встретиться)
    Как мне кажется, базар всё же не состоится)
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       64 / 819
    сегодня в 17:07
    Будет бойня!
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий ответил Игорь Гниленко
       176 / 819
    сегодня в 17:07
    откудо столь неновисти футбол должен объединять
    Согласен ) ты это втолкуй местным фанам реала ) тогда посмотрим )
    Игорь Гниленко
    Игорь Гниленко ответил Мароканский передвижной дельфинарий
    сегодня в 17:05
    3 унижения за 1 месяц , просто сказка какая то ..20-4 будет общий счет ) 4 оставшиеся фана реала засрут тут все со своих подставных страниц от бессильного отчаяния и позора) Даже немного их жалко ..столько обтекать им ...)) Помойка наконец то обретет свою прописку )) Сливок переименуем в ряженку, по сути все верно
    откудо столь неновисти футбол должен объединять
    Ми Ша
    Ми Ша ответил RMA 005
       481 / 819
    сегодня в 17:05
    Нурик, привет!

    Тоже ждал Барсу в полуфинале, если брать кубок, то побеждать нужно сильнейших, кем Барса и является.
    RMA 005
    RMA 005 ответил ДобряK
       214 / 819
    сегодня в 17:05
    Матчи Примеры, плей-офф Лиги чемпионов, да ещё два матча между такими принципиальными соперниками, где всегда выкладываются по максимуму, не жалея сил. Было бы достаточно и одного в финале, если пройдут обе команды. Для болельщиков-хорошо, для команд и итогового результата - не очень. Лучше встретиться в финале Лиги чемпионов и побазарить))).
    Добрый,Класико много не бывает),и до финала ещё допереть надо.
    Календарь стремный,да жесть...
    Че имеем то и имеем.
    Люди мультами там зарабатывают,пускай и отрабатывают).
    Игорь Гниленко
    Игорь Гниленко ответил Valerii
    сегодня в 17:02
    более сильные клубы? Назови пжлт эти более сильные клубы.
    roma
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       176 / 819
    сегодня в 17:01
    3 унижения за 1 месяц , просто сказка какая то ..20-4 будет общий счет ) 4 оставшиеся фана реала засрут тут все со своих подставных страниц от бессильного отчаяния и позора) Даже немного их жалко ..столько обтекать им ...))
    Помойка наконец то обретет свою прописку ))
    Сливок переименуем в ряженку, по сути все верно
    Valerii
    Valerii ответил Игорь Гниленко
       283 / 819
    сегодня в 16:55
    есри игроки барсы будут думать также то победа почти у реала в кармне и более сильные клубы пострадали от недооценки саперника
    более сильные клубы? Назови пжлт эти более сильные клубы.
    ДобряK
    ДобряK ответил RMA 005
       191 / 819
    сегодня в 16:48
    Этого и ждал. Пару Класико это хорошо. Игра нервов. Будем ждать. А там и побазарим. Vamos Madrid!!!!
    Матчи Примеры, плей-офф Лиги чемпионов, да ещё два матча между такими принципиальными соперниками, где всегда выкладываются по максимуму, не жалея сил. Было бы достаточно и одного в финале, если пройдут обе команды. Для болельщиков-хорошо, для команд и итогового результата - не очень.

    Лучше встретиться в финале Лиги чемпионов и побазарить))).
    070maks
    070maks
    сегодня в 16:47
    19.02 - Лион (выезд)
    24.02 - Севилья (выезд)
    27.02 - Мадрид (выезд) - Кубок
    03.03 - Мадрид (выезд) - лига

    сложный календарь ждёт ппц...
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       116 / 819
    сегодня в 16:46
    Отлично! Вперёд Барса!
    Вальверде может войти в историю Барсы если унизит ещё разочек или второй как на Камп ноу 5-1!
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