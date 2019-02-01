«Реал» сыграет против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании.
Итоги:
«Бетис» – «Валенсия»
«Барселона» – «Реал»
Первые полуфинальные матчи состоятся 5, 6 или 7 февраля. Ответные встречи пройдут 27 и 28 февраля. Финал состоится на домашнем стадионе «Бетиса». В прошлом сезоне победителем стала «Барселона».
Но что поделаешь. Много сил придется отдать этому противостоянию обеим командам) и это в преддверии лч..
Ну и Реал сейчас ход набрал) эт не та команда, что была вначале сезона.
Думаю нас ждет классные матчи)
Удачи каталонцам!
Но что поделаешь. Много сил придется отдать этому противостоянию обеим командам) и это в преддверии лч..
Ну и Реал сейчас ход набрал) эт не та команда, что была вначале сезона.
Думаю нас ждет классные матчи)
Удачи каталонцам!
Когда уже испанская федерация осознает свою глупость и изменит формат кубка на нормальный.
Вот если получится первый матч огненым, например одна из команд отыграется с 0:2 и забьёт победный гол на 90+5 минуте в меньшинстве со спорного пенальти, и все эмоции пойдут лесом так как впереди ответный матч.
Также текущий формат известен захватывающими поединками во втором матче после счёта 0:5 в первом.
А в этом сезоне ещё и РФС взял эту дурость на вооружение.
Когда уже испанская федерация осознает свою глупость и изменит формат кубка на нормальный.
Вот если получится первый матч огненым, например одна из команд отыграется с 0:2 и забьёт победный гол на 90+5 минуте в меньшинстве со спорного пенальти, и все эмоции пойдут лесом так как впереди ответный матч.
Также текущий формат известен захватывающими поединками во втором матче после счёта 0:5 в первом.
А в этом сезоне ещё и РФС взял эту дурость на вооружение.
Вашим раньше времени не паниковать,ну прям явного фавора в этой ЛЧ я не вижу.
И хорош прибедняться,состав у вас не суй палец,без ногтя останешься.
Вашим раньше времени не паниковать,ну прям явного фавора в этой ЛЧ я не вижу.
И хорош прибедняться,состав у вас не суй палец,без ногтя останешься.
Реал пройдет Аякс, вопрос в настрое, так что на классе должны проходить, как говорится.
Ну Барселона усилиась неплохо, как по мне, главный фаворит, хотя мало кто в нее верит.
Реал пройдет Аякс, вопрос в настрое, так что на классе должны проходить, как говорится.
Ну Барселона усилиась неплохо, как по мне, главный фаворит, хотя мало кто в нее верит.
Главное без травм с обеих сторон и пусть победит Реал)).
Главное без травм с обеих сторон и пусть победит Реал)).
Ты прав. Тут выбора нема. Полюбасу надо побеждать Барсу,если хотят этот стремный кубок брать.
Думаю для наших самое время. Немного ход набрали. Посмотрим на сколько хватит.
Ты прав. Тут выбора нема. Полюбасу надо побеждать Барсу,если хотят этот стремный кубок брать.
Думаю для наших самое время. Немного ход набрали. Посмотрим на сколько хватит.
многие из них даже стены камп ноу снаружи не видели, но зато в глубине души коренные каталонцы :DD
многие из них даже стены камп ноу снаружи не видели, но зато в глубине души коренные каталонцы :DD
Как мне кажется, базар всё же не состоится)
Как мне кажется, базар всё же не состоится)
Тоже ждал Барсу в полуфинале, если брать кубок, то побеждать нужно сильнейших, кем Барса и является.
Тоже ждал Барсу в полуфинале, если брать кубок, то побеждать нужно сильнейших, кем Барса и является.
Календарь стремный,да жесть...
Че имеем то и имеем.
Люди мультами там зарабатывают,пускай и отрабатывают).
Календарь стремный,да жесть...
Че имеем то и имеем.
Люди мультами там зарабатывают,пускай и отрабатывают).
Помойка наконец то обретет свою прописку ))
Сливок переименуем в ряженку, по сути все верно
Помойка наконец то обретет свою прописку ))
Сливок переименуем в ряженку, по сути все верно
Лучше встретиться в финале Лиги чемпионов и побазарить))).
Лучше встретиться в финале Лиги чемпионов и побазарить))).
24.02 - Севилья (выезд)
27.02 - Мадрид (выезд) - Кубок
03.03 - Мадрид (выезд) - лига
сложный календарь ждёт ппц...
24.02 - Севилья (выезд)
27.02 - Мадрид (выезд) - Кубок
03.03 - Мадрид (выезд) - лига
сложный календарь ждёт ппц...
Вальверде может войти в историю Барсы если унизит ещё разочек или второй как на Камп ноу 5-1!
Вальверде может войти в историю Барсы если унизит ещё разочек или второй как на Камп ноу 5-1!