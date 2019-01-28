«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
«Бристоль Сити» - «Шрюсбери Таун»/«Вулверхэмптон»
«Уимблдон» - «Миллуолл»
«Донкастер» - «Кристал Пэлас»
«Мидлсбро»/«Ньюпорт» - «Манчестер Сити»
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
«Суонси» - «Барнет»/«Брентфорд»
«Портсмут»/КПР - «Уотфорд»
«Брайтон»/«Вест Бромвич» - «Дерби»
В предыдущем раунде «Челси» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а «Манчестер Юнайтед» одолел лондонский «Арсенал» (3:1).
Слиться бы нам тоже, но не в этом матче. МЮ уже принципиально.
Слиться бы нам тоже, но не в этом матче. МЮ уже принципиально.
Не удивлюсь, если и в ЛЧ особо упираться не станут
Не удивлюсь, если и в ЛЧ особо упираться не станут
И два из них играют друг с другом.
Это хороший шанс для какой нибудь темной лошадки.
И два из них играют друг с другом.
Это хороший шанс для какой нибудь темной лошадки.
Мой друг-манк вчера предсказал Челси-МЮ и слабых соперников для Сити. Совпадение? Не думаю
Мой друг-манк вчера предсказал Челси-МЮ и слабых соперников для Сити. Совпадение? Не думаю