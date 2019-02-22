Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число претендентов попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Список номинантов:
Сердар Азмун («Зенит») – 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Фенербахче» (3:1);
Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург») – 2 гола в матче с «Брюгге» (4:0);
Пабло Сарабия («Севилья») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Лацио» (2:0);
Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 1 гол, точность передач - 84% в матче с «Мальме» (3:0).
Зенит идёт на первом месте в чемпионате и достойно играет в еврокубках. Но промосковские СМИ всё не унимаются и мусолят «плохую» игру Зенита, заставляя постоянно оправдываться. Да и вообще какой смысл Дзюбе с СМИ продажными общаться, если под их давлением его дружбана пол года незаконно в тюрьме держат?
Зенит идёт на первом месте в чемпионате и достойно играет в еврокубках. Но промосковские СМИ всё не унимаются и мусолят «плохую» игру Зенита, заставляя постоянно оправдываться. Да и вообще какой смысл Дзюбе с СМИ продажными общаться, если под их давлением его дружбана пол года незаконно в тюрьме держат?
В игнор спрятался недалекий )))
В игнор спрятался недалекий )))
Я не скажу что дзюба мастер подковёрных интриг, но точно не новичок в них.
Дай бог чтобы дзюба получил вызов и творческий подъем.
И не дай бог, чтобы в зените завязалась подковерная разборка, не нужная и беспощадная.
Я не скажу что дзюба мастер подковёрных интриг, но точно не новичок в них.
Дай бог чтобы дзюба получил вызов и творческий подъем.
И не дай бог, чтобы в зените завязалась подковерная разборка, не нужная и беспощадная.
Рад за Сердара и Богдановича с Рибалтой. Без проблем вписали новичков в состав, качественно усилив игру.
Рад за Сердара и Богдановича с Рибалтой. Без проблем вписали новичков в состав, качественно усилив игру.
Ни Дзюба ,ни Заболотный в третьем голе не разобрались бы.
Дзюба бы не убежал,Заболотный бы пробил мимо.
Азмун хорошо использовал ошибку защитника.
Теперь ЗА и ДЗЮ могут ему стекла в бутсы насыпать.
Опасаюсь.
Ни Дзюба ,ни Заболотный в третьем голе не разобрались бы.
Дзюба бы не убежал,Заболотный бы пробил мимо.
Азмун хорошо использовал ошибку защитника.
Теперь ЗА и ДЗЮ могут ему стекла в бутсы насыпать.
Опасаюсь.
А действительно Сердар был хорош, да и Артём какую конфетку ему выложил в третьем голе.
ЛЕПОТА!!!
А действительно Сердар был хорош, да и Артём какую конфетку ему выложил в третьем голе.
ЛЕПОТА!!!
Азмун будет лучший!
Азмун будет лучший!
Удачи ему и ЗЕНИТу.
Удачи ему и ЗЕНИТу.
Азмун реально крут.
в чемпе с ним будет сложно.
Азмун реально крут.
в чемпе с ним будет сложно.
Но официальное согласие с этим УЕФА - было бы приятно.....))
Но официальное согласие с этим УЕФА - было бы приятно.....))