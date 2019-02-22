Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 34’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 24’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 24’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 32’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 80’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 18’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

22 февраля 2019, 02:11

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число претендентов попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Список номинантов:

Сердар Азмун («Зенит») – 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Фенербахче» (3:1);
Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург») – 2 гола в матче с «Брюгге» (4:0);
Пабло Сарабия («Севилья») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Лацио» (2:0);
Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 1 гол, точность передач - 84% в матче с «Мальме» (3:0).

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Риелтор с берегов Невы
   32 / 887
22 февраля в 13:38
Всё Дзюба верно сделал.
Зенит идёт на первом месте в чемпионате и достойно играет в еврокубках. Но промосковские СМИ всё не унимаются и мусолят «плохую» игру Зенита, заставляя постоянно оправдываться. Да и вообще какой смысл Дзюбе с СМИ продажными общаться, если под их давлением его дружбана пол года незаконно в тюрьме держат?
kts
kts
   598 / 887
22 февраля в 13:31
ответ для egendsofsails: Огласить список? Новосельцев Полоз и далее.... Напряги мозг если есть.
В игнор спрятался недалекий )))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил ПерекатиПоле
   512 / 887
22 февраля в 13:10
Там можно не париться с голосованием болельщикам Зенита. Весь Иран сейчас накручивает рейтинг Азмуна. Рад за Сердара и Богдановича с Рибалтой. Без проблем вписали новичков в состав, качественно усилив игру.
Насчет без проблем, ещё не знаю. Вчера дзюба отказался от общения с прессой, и я его не нашёл на фото празднования команды в раздевалке.. Был на матче, стадион с благодарностью скандировал "Азмун" и громко освистывал никакущего дзюбы. Сегодня вся пресса взахлёб об азмуне.
Я не скажу что дзюба мастер подковёрных интриг, но точно не новичок в них.
Дай бог чтобы дзюба получил вызов и творческий подъем.
И не дай бог, чтобы в зените завязалась подковерная разборка, не нужная и беспощадная.
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
   677 / 887
22 февраля в 12:14
Отличный дебют
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
22 февраля в 12:05
Азмун умница! Ростов вперед!)
Novograd
Novograd
   711 / 887
22 февраля в 11:58
єто конец
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
22 февраля в 11:57
Да тут без вариантов! Азмун по-любому лучший. Я голосую за Сердара!
RIR68
RIR68
   184 / 887
22 февраля в 11:53
вот что значит поддержка Казанского)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   32 / 887
22 февраля в 11:44
Там можно не париться с голосованием болельщикам Зенита. Весь Иран сейчас накручивает рейтинг Азмуна.
Рад за Сердара и Богдановича с Рибалтой. Без проблем вписали новичков в состав, качественно усилив игру.
drug01
drug01
   115 / 887
22 февраля в 11:36
Подфартило парню!!!
Т34
Т34 ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 887
22 февраля в 11:25
А черная спартаковская жемчужина за испанцев играла, не? Азмун будет лучший!
"Черная жемчужина" как ты изволишь ехидничать, играла. Он уже в основной обойме твердо и показывает приличный футбол, хотя тренер ставит его в зону защиты из-за нехватки защитников. Это во-первых. А во-вторых, касательно Азмуна, что он лучший. В зенит всегда уводят или покупают лучших игроков, только вот вопрос, куда они деваются через некоторое время, поиграв в зените? Куда пропадает мастерство этих лучших, что их начинают распихивать по арендам, или продавать?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил 25процентный клоун
   57 / 887
22 февраля в 11:19
Первый гол Азмуна конечно классный,вопросов нет ,это уровень. А первый и третий подарок от фенера
Абсолютно согласен.
Ни Дзюба ,ни Заболотный в третьем голе не разобрались бы.
Дзюба бы не убежал,Заболотный бы пробил мимо.
Азмун хорошо использовал ошибку защитника.
Теперь ЗА и ДЗЮ могут ему стекла в бутсы насыпать.
Опасаюсь.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
22 февраля в 11:17
Азмун молодец!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
22 февраля в 10:53
Давно надо было валить из Рубина!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   201 / 887
22 февраля в 10:53
все очевидно
Klassе
Klassе ответил Ангел неБесГрешен
   375 / 887
22 февраля в 10:39
А черная спартаковская жемчужина за испанцев играла, не? Азмун будет лучший!
весь матч играл Промес, был лучшим на поле)))
Petergoff
Petergoff
   288 / 887
22 февраля в 10:35
Азмун действительно хорош.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 887
22 февраля в 10:20
Почему -то на ветке нет представителей СпаМа. Завидуют молча.
А действительно Сердар был хорош, да и Артём какую конфетку ему выложил в третьем голе.
ЛЕПОТА!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
22 февраля в 10:15
А черная спартаковская жемчужина за испанцев играла, не?
Азмун будет лучший!
Ravshan878
Ravshan878
   29 / 887
22 февраля в 09:54
Он лучше видеть поле и верное позиции выбирает чтобы забить ⚽️🥅.варота соперника. Можно долго писать.
Удачи ему и ЗЕНИТу.
GKN
GKN
   515 / 887
22 февраля в 09:45
Для нас он уже лучший!
legendsofsails
legendsofsails ответил kts
   765 / 887
22 февраля в 09:42
В Зенит пол Ростова перешло... И где они ?? Ненадолго это... В Зените только деградация и позор.
Видно по тебе,.... ты, конечно, сильно "опустился" в Зените!)) Бедняжка....
Знатог
Знатог
   262 / 887
22 февраля в 09:41
За Азмуна 97% кто-то другой 2%. Кто украл 1%? И здесь воры.
legendsofsails
legendsofsails ответил Степка питерский
   765 / 887
22 февраля в 09:37
Магамед и Сердар вытащили православный зенит в 1/8
Зенит никакого отношения к православию, буддизму, мусульманству и прочим шаманствам не имеет. Не путай ...опу с пальцем, богомол!
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
22 февраля в 09:30
Азмун хорош
spartak kursk
spartak kursk
   246 / 887
22 февраля в 09:28
Отличный старт....Летом может перебраться к Салаху...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
22 февраля в 09:07
Первый гол Азмуна конечно классный,вопросов нет ,это уровень. А первый и третий подарок от фенера
Russian_spb
Russian_spb
   819 / 887
22 февраля в 08:59
забавно, что турков потопили мусульмане))
Азмун реально крут.
в чемпе с ним будет сложно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
22 февраля в 08:50
Для нас - он уже лучший.....

Но официальное согласие с этим УЕФА - было бы приятно.....))
Лакшери
Лакшери
   277 / 887
22 февраля в 08:40
Тут без вариантов . Азмун лучший.
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