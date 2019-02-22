Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

22 февраля 2019, 02:11

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В число претендентов попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Список номинантов:

Сердар Азмун («Зенит») – 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Фенербахче» (3:1);

Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург») – 2 гола в матче с «Брюгге» (4:0);

Пабло Сарабия («Севилья») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Лацио» (2:0);

Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 1 гол, точность передач - 84% в матче с «Мальме» (3:0).