«Авангард» стал обладателем Кубка ФНЛ

«Авангард» оказался сильнее «Ротора» в финальном матче Кубка ФНЛ. Судьба победителя определялась в серии пенальти.
Пафос. Стадион «Куклия»
«Ротор» - «Авангард» 1:1 (0:0, по пенальти 3:4)
Гол: Саная 86 - Земсков 80
«Ротор»: Фильцов, Макеев (Попов 78), Маляров, Байрыев, Ионов, Султонов (Лобкарев 46), Завезен (Саная 46), Шарипов, Самсонов, Муллин (Янушовский 46), Николаев.
«Авангард»: Чагров, Никитин (Бурнаш 84), Гоцук, Багаев, Дашаев, Трошечкин, Макаров (Машуков 73), Кубышкин (Стеклов 46), Коробов (Руденко 65), Федотов (Земсков 46), Минаев (Григорьев 54).
Предупреждения: Самсонов 17, Дашаев 29, Ионов 33, Гоцук 89
В матче за третье место «Тамбов» обыграл «Шинник».
Напомним, в прошлом году «Авангард» сыграл в финале Кубка России.